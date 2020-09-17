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Факти / Lifestyle

День ангела Олени – найкращі привітання в листівках

17 вересня жінки з іменем Олена святкують свої іменини. Святі з ім’ям Олена в 2020 році шануються 9 разів. Вважається, що потрібно святкувати у той день, який найближчий до дати дня народження.

З давньогрецької мови це ім’я перекладається, як сонячна та сонячне світло. Також воно означає факел, вогонь. Ім’я Олена походить від імені бога Сонця Геліоса.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Привітання з Днем ангела Олени в СМС і листівки

Привітання з Днем ангела Олени в СМС і листівки

Поздравления с Днем ангела Елены в СМС и открытки

Поздравления с Днем ангела Елены в СМС и открытки

Поздравления с Днем ангела Елены в СМС и открытки

Поздравления с Днем ангела Елены в СМС и открытки

В Україні і світі, крім державних і церковних свят, існує безліч неофіційних дат, які присвячені, як професіям, так і окремим явищам.

Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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