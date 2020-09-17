День рятувальника: короткі привітання і картинки

Щорічно 17 вересня в Україні відзначається професійне свято всіх працівників Міністерства надзвичайних ситуацій.

Указ про святкування Дня рятувальника підписав в 2018 році президент України Віктор Ющенко.

Це професійне свято людей, які рятують від вогню, проводять аварійно-рятувальні операції і вносять внесок у справу захисту населення.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

До Дня рятувальника Факти ICTV зібрали найкращі короткі привітання та картинки.

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З Днем рятівника, наші герої! Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи – сотні врятованих життів. Дяка вам та найкращі побажання – щастя, здоров’я та добробуту! Зі святом!

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Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров’я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Зі святом вас!

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Мирних днів для вас нема

Ви завжди у борні,

Захищаєте добро,

Гасите вогні.

Мужні люди в мирний час,

Ви завжди на варті,

У святковий час для вас

Нашу прийміть вдячність.

Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.