День рятувальника: короткі привітання і картинки

Щорічно 17 вересня в Україні відзначається професійне свято всіх працівників Міністерства надзвичайних ситуацій.
Указ про святкування Дня рятувальника підписав в 2018 році президент України Віктор Ющенко.
Це професійне свято людей, які рятують від вогню, проводять аварійно-рятувальні операції і вносять внесок у справу захисту населення.
Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік
До Дня рятувальника Факти ICTV зібрали найкращі короткі привітання та картинки.
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З Днем рятівника, наші герої! Стикаючись день у день із бідою, ви не черствієте душею, зберігаєте в собі готовність до самопожертви. Результат цієї роботи – сотні врятованих життів. Дяка вам та найкращі побажання – щастя, здоров’я та добробуту! Зі святом!
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Вітаю усіх рятувальників та працівників цивільного захисту з професійним святом! Бажаю всіляких гараздів, здоров’я міцного та побільше життєвих благ. Нехай у наш нелегкий час Вас завжди супроводжує прагнення допомогти тим, хто найбільше потребує вашої допомоги. Зі святом вас!
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Мирних днів для вас нема
Ви завжди у борні,
Захищаєте добро,
Гасите вогні.
Мужні люди в мирний час,
Ви завжди на варті,
У святковий час для вас
Нашу прийміть вдячність.
Повний календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.