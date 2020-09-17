День рятувальника: найкращі привітання в листівках та СМС

День рятувальника 2020 в Україні відзначається 17 вересня.
Бути справжнім рятувальником – означає віддано допомагати людям та вміти жертвувати собою заради порятунку інших.
Щороку на День рятувальника керівництво МВС та ДСНС нагороджує найкращих представників професії.
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Щоб гарно привітати усіх знайомих та близьких, причетних до свята, Факти ICTV публікують найкращі привітання з Днем рятувальника 2020 у листівках та СМС.
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Вони чергують всю добу
І рятувати нас готові
Рятівники ДСНС – ми вас вітаєм добрим словом!
Нехай серця не знають страху,
Здоров’я ллється хай ключем,
Кохання, доблесті й відваги,
І щоб жилося без проблем!
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День рятівника сьогодні – я тебе вітаю!
Знаю, це важка робота, сили забирає.
Але скільки вдячних є людей навколо тебе,
Ти рятуєш, визволяєш – важко всім без тебе!
Привітання найщиріші я в цей день дарую,
Щастя, радості й кохання – знай, тебе цінують,
Посміхайся всім проблемам, не губи відвагу,
Так заслужиш назавжди ти собі повагу.
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В Україні відзначають День рятівника!
Ми вітаємо зі святом – многая літа.
Будь хоробрим, щирим, вірним, і рятуй життя!
Ангел хай оберігає, щоб не йшла біда.
Привітання у листівках
Свята у вересні 2020
Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.
Натомість очікується чимало професійних свят – День фармацевта, День працівника лісу, День машинобудівника та інші.
Останнє свято у вересні – День бібліотеки.