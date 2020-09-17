День рятувальника: найкращі привітання в листівках та СМС

День рятувальника 2020 в Україні відзначається 17 вересня.

Бути справжнім рятувальником – означає віддано допомагати людям та вміти жертвувати собою заради порятунку інших.

Щороку на День рятувальника керівництво МВС та ДСНС нагороджує найкращих представників професії.

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Щоб гарно привітати усіх знайомих та близьких, причетних до свята, Факти ICTV публікують найкращі привітання з Днем рятувальника 2020 у листівках та СМС.

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Вони чергують всю добу

І рятувати нас готові

Рятівники ДСНС – ми вас вітаєм добрим словом!

Нехай серця не знають страху,

Здоров’я ллється хай ключем,

Кохання, доблесті й відваги,

І щоб жилося без проблем!

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День рятівника сьогодні – я тебе вітаю!

Знаю, це важка робота, сили забирає.

Але скільки вдячних є людей навколо тебе,

Ти рятуєш, визволяєш – важко всім без тебе!

Привітання найщиріші я в цей день дарую,

Щастя, радості й кохання – знай, тебе цінують,

Посміхайся всім проблемам, не губи відвагу,

Так заслужиш назавжди ти собі повагу.

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В Україні відзначають День рятівника!

Ми вітаємо зі святом – многая літа.

Будь хоробрим, щирим, вірним, і рятуй життя!

Ангел хай оберігає, щоб не йшла біда.

Привітання у листівках

Свята у вересні 2020

Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.

Натомість очікується чимало професійних свят – День фармацевта, День працівника лісу, День машинобудівника та інші.

Останнє свято у вересні – День бібліотеки.