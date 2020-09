Playstation 5: дата виходу та ціна

Компанія Sony провела презентацію Playstation 5, а також Playstation 5 Digital Edition.

Анонсована ціна PlayStation 5:

PlayStation 5 — $499;

PlayStation 5 Digital Edition — $399;

Дата виходу PlayStation 5 залежить від країни: 12 листопада новинка з’явиться у США, Австралії, Японії, Південній Кореї, Австралії та Мексиці, а в решті країн світу придбати новеньку PS5 можна буде вже 19 листопада.

Презентація проходила в онлайн-режимі: одночасно за новинкою спостерігали декілька мільйонів геймерів.

Також стало відомо, які ігри можна буде зіграти на PS5 : це Final Fantasy XVI, гра зі світу Гаррі Поттера Hogwarts Legacy, Spider-Man: Miles Morales, новенький Resident Evil: Village, вихід якого очікується у 2021 році, Five Nights At Freddy’s: Security Breach, Devil May Cry 5: Special Edition, God of War 2 та інші

За інформацією інсайдерів, початок передзамовлень у деяких країнах стартує вже у четвер, 17 вересня.

Новинки Xbox Series S та Series X

9 вересня компанія Microsoft представила новинку – ігрові консолі Xbox Series S та Xbox Series X, запуск продажів яких також запланували на початок листопада.

Молодша модель Xbox Series S коштуватиме $299, а Xbox Series X вдвічі дорожче – $499.

Початок передзамовлення нових консолей від Xbox розпочнеться 22 вересня.