Щороку День Віри, Надії, Любові і матері їхньої Софії святкують 30 вересня. Софія була вірною християнкою і так само виховувала своїх дітей.

Однак у той час християн переслідували, оскільки більшість римлян були язичниками. Софію разом з дітьми також кинули за ґрати і відправили на суд до імператора Адріана.

Він хотів, щоб сім’я зреклася християнської віри, але цього не сталося. Тоді Адріан наказав катувати дітей, після чого на очах у Софії жорстоко замучили до смерті Віру, Надію і Любов.

Сама Софія померла на третій день після того, як поховала дітей.

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Вважається, що у цей день жінкам не можна поратися по господарству. Також здавна наші предки вірили, що 30 вересня краще не влаштовували весілля і заручини.

Натомість варто не забути обв’язково привітати з іменинами Софію, Віру, Надію і Любов.

Попри те, що перший осінній місяць поступово добігає кінця, все ж у календарі церковних свят на вереснь залишилося ще кілька важливих дат.

Зокрема, 21 вересня православні християни святкуватимуть Різдво Пресвятої Богородиці, а 27 – Воздвиження Хреста Господнього.