Коли зростаючий місяць в жовтні 2020: дата і поради

У жовтні 2020 зростаючий місяць буде в перших числах, а також і в кінці місяця.

За місячним календарем, зростаючий місяць буде 1 жовтня і перебуватиме в Овні.

Більшість днів знаходитимуться у фазі спадання, потім настане зростаючий місяць – з 17 по 30 жовтня.

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В цілому в жовтні 2020 буде 12 днів зростаючого місяця.

У цей період астрологи рекомендують не боятися кардинальних змін і йти на ризики, проте варто прислухатися до порад оточуючих.

Не варто боятися масштабних завдань, можливо, вони і стануть початком успішної кар’єри.

Це ідеальний час щоб підписувати важливі договори і здійснювати великі угоди. Від допомоги юристів не варто відмовлятися.

За прогнозами астрологів, 2020 рік – досить складний для всіх знаків зодіаку. Детальний гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку дивіться на Фактах ICTV.