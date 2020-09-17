Вибір того чи іншого кольору манікюру – справжнє завдання для шанувальниць nail art, а осінь – чудовий привід спробувати щось новеньке. Які ж кольори манікюру будуть в тренді цього сезону, читайте в матеріалі.

1. Відтінки синього

Трендом сезону осені 2020 стане синій. У топі перебуватимуть стримані холодні відтінки без зайвого надміру, а от з технікою та дизайном можна поекспериментувати: дзеркальний з втиранням або ж матовий манікюр, витриманий в стилі осіннього настрою, чудово пасуватиме не тільки до ділового костюму, а й навіть до буденного светрика.

2. Кольори осені

У моді будуть не просто звичні відтінки жовтого чи помаранчевого – актуальною новинкою стане своєрідний дизайн, виконаний з додаванням елементів осіннього принту – різноманітні малюнки з листочками, квітами чи ягодами стануть особливо привабливими цієї осені.

3. Бордовий

Ні, не кричущі яскраво-червоні відтінки, а саме спокійний бордовий, тому любительницям блискучих кольорів краще в цьому сезоні віддати перевагу стриманому темно-червоному. А малюнок, виконаний з додаванням атрибутів осені, буде неабияк популярним цьогоріч.

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4. Нюд

Манікюр спокійного, натурального відтінку теж буде в тренді цієї осені. Незмінний класичний нюд – ідеальний варіант для тих, хто хоче трохи перепочити від яскравих літніх кольорів.

5. Нестандартна геометрія

Дизайн в стилі IKEA? Просто! Цьогорічний осінній сезон просто покликаний дивувати різноманітним дизайном у сфері nail art. Нестандартні рішення, незвичні геометричні фігури, їх поєднання зі спокійними осінніми тонами стане топовим трендом цього сезону.

6. Френч

Френч-манікюр залишається одним із найуніверсальніших і водночас найпопулярніших видів нейл-дизайну. Цьогорічний осінній сезон – не виняток.

7. Поєднання кольорів

Різнокольорові нігті – цікаве рішення цієї осені. Тренд завоював прихильність модниць ще декілька років тому, однак залишається актуальним і цьогоріч. Трендовими стануть більш стримані кольори: синій, пастельний, пурпуровий.

До речі, а ви знали, що робити в разі, якщо ви зазнали збитків від салону краси?