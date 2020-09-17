Яке свято 17 вересня – день ангела, прикмети на 9 вересня

17 вересня українські православні віряни згадують ікону Божої Матері, яка також має назву Неопалима Купина.

Вважається, що Неопалима Купина розкриває одразу декілька важливих складових вшановування Божої Матері, оскільки складається зі старозавітних прообразів Христа та символізує непорочне зачаття.

Також 17 вересня в Україні відзначають День рятувальника та День батька.

17 вересня іменини святкують: Григорій, Олександр, Іван, Микола, Михайло, Олена, Митрофан, Василь.

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Народні прикмети і традиції

Якщо 17 вересня йде дощ – осінь буде теплою та сухою.

Вродило багато горобини – чекай на холодну зиму.

Традиційно потрібно було помолитися перед іконою Божої Матері Неопалима Купина.

Що не можна робити сьогодні

Ходити в гості, влаштовувати святкування.

Допомагати немічним та давати милостиню.

Вживати алкоголь.

Обманювати.

Повний церковний календар на вересень 2020, який підготували Факти ICTV, містить головні православні дати першого місяця осені.

Найближчим святом є Михайлове чудо, яке щороку відзначається 19 вересня.

Цього дня віряни згадують та моляться за Архангела Михаїла – покровителя усіх захисників та військових.

27 вересня – Воздвиження Хреста Господнього. Згідно з оповідями, саме цього дня було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса.