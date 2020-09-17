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Нова гра про Гаррі Поттера: показано перші скріншоти Hogwarts Legacy

Компанія WB Games анонсувала рольову гру про Гаррі Поттера Hogwarts Legacy і представила перші скріншоти гри для PlayStation 5.

Знімки дають можливість вперше поглянути на Hogwarts Legacy в дії.

Схоже, гра подарує типовий досвід Хогвартса, де потрібно буде варити зілля, перемагати людей закляттями, літати на гиппогрифі та добре вчитися.

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  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
  • Hogwarts Legacy: у мережі показали скріншоти гри про Гаррі Поттера
Нова гра про Гаррі Поттера: показано перші скріншоти Hogwarts Legacy / 5 фотографий

Коли вийде Hogwarts Legacy

Гра про чарівника з’явиться на PS5 у 2021 році, анонсували розробники напередодні.

У Hogwarts Legacy можна буде грати не за Гаррі Поттера, створивши свого власного персонажа.

Судячи з трейлеру, який WB Games показала перед анонсом, чутки про відкритий світ можуть підтвердитися, особливо, якщо врахувати побачену частина, де персонаж летить на спині гиппогрифа.

Фото: PSU

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