Привітання у прозі з Днем рятувальника

День рятувальника в Україні святкують 17 вересня.

Свято започаткував президент України Віктор Ющенко 12 вересня 2008 року указом №830/2008.

Українські рятувальники відзначають своє професійне свято у день Ікони Божої Матері, що зветься Неопалима Купина, яка є покровителькою пожежників і рятувальників.

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Привітання з Днем рятувальників

Щиро вітаємо усіх рятувальників, працівників цивільного захисту та пожежної охорони з професійним святом – Днем рятувальника!

Відзначення вашого професійного свята є державним визнанням неоціненного внеску людей цих мужніх професій – людей сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист національного багатства, життя людей від вогню та стихії.

Нехай мир і злагода панують у ваших домівках, а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів. Зі святом вас!

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Бережіть рідних і не будьте байдужими до інших людей! Зичимо вам здоров’я, добробуту у родинах, сил та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці.

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Хто зробить крок у вогонь і в воду, хто всім прийде на допомогу? Звичайно ж, рятувальник! Саме цьому міцному чоловікові, у якого широту душі нічим не виміряти, ми сьогодні, в День рятівника, шлем гарячий привіт і найкращі побажання! Нехай ваше життя буде довгим і щасливим, повне справджених надій!

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Без рятувальників, як не крутись, на світі спокійно нам не жити. Ця робота вимагає мужності, відваги, витримки, сил і удачі, і як чудово, що все це може поєднуватися в одній людині, та ще на додачу з доброю вдачею!

Вітаю з Днем рятівника! Нехай у твоєму житті не виникає надзвичайних ситуацій, і завжди над головою світить ясно сонце!

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Навіть якщо сонце ясно світить і повний штиль, співробітники МНС ніколи не дрімають, і за це їм – низький уклін і повага всього суспільства!

У День рятувальника – прийміть наші вітання! Нехай ваше життя буде подібне меду, сил тільки прибуває з роками, і здійснюються всі мрії!

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Є на світі такі хлопці, про яких можна і книжку написати, і пісню скласти! У цей славний день ми вітаємо їх з Днем рятівника та дружно бажаємо кожному з них жити довго-довго, адже вони стільки життів врятували! І, крім того, ніколи не сумувати, ні в чому не знати нужди і бути завжди в оточенні самих душевних і рідних людей!

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