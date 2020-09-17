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Ручна поклажа SkyUp: що можна і заборонено брати на борт

Що можна взяти з собою у салон літака, а що категорично заборонено – правила SkyUp для ручної поклажі 2019.

На рейс можна взяти ручну поклажу стандартного розміру, 55х40х20 см, та невеличку дамську сумочку або сумку для ноутбука, верхній одяг, пакети з duty-free. Вага всіх додаткових предметів не повинна перевищувати 7 кг.

Якщо квиток включає перевезення багажу, то пасажир може взяти з собою одну валізу вагою до 23 кг і габаритами до 158 см. Додатковий багаж коштуватиме для пасажира €25 за валізу до 23 кг і €40 — за валізу вагою 23-32 кг.

SkyUp ручна поклажа 2020: правила і заборони

Додатково можна взяти:

  • папку для паперу;
  • пальто або плащ, жакет;
  • парасольку або палицю;
  • книгу чи журнал;
  • харчування для дитини в дорогу;
  • дитячу дорожню люльку чи візок.

Починаючи з тарифу Standard безкоштовно можна провозити до 23 кг поклажі на одного пасажира.

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Категорично заборонено брати колючо-ріжучі предмети, наприклад, манікюрні набори (особливо ножиці) і  будь-які рідкі продукти об’ємом більше 100 мл: шампунь, крем, гель, лосьйон для засмаги і т.д.

До слова, раніше SkyUp відкрила рейс до Парижа. 12 червня стартує рейс Київ – Ніцца.

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