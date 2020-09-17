Sony назвала ціни на PlayStation 5 в Україні

Найдешевша PlayStation 5 Digital Edition коштуватиме в Україні 12 999 грн.
PlayStation 5 з дисководом Ultra HD Blu-ray можна буде придбати за 15 999 грн.
Такі ціни оголосила компанія Sony та повідомила, що нова консоль з’явиться на прилавках 19 листопада.
Ціни на ігри PlayStation 5
Разом із новою консоллю від Sony буде безкоштовно надаватися гра Astro’s Playroom.
За ексклюзиви для PlayStation 5 після старту продажів консолі потрібно буде заплатити від 1 699 грн до 2 999 грн.
- Spider-Man: Miles Morales — 1 999 грн;
- Ремейк Demon’s Souls — 2 299 грн;
- Sackboy: A Big Adventure — 1 699 грн;
- Destruction All-Stars — 2 299 грн;
Також передплатники сервісу PS Plus отримають на старті продажів PlayStation 5 одразу 18 найкращих ігор поточного покоління.
Читайте: Топ-10 ігор, які вийдуть на PlayStation 5
Що нового в PlayStation 5
Нова консоль Sony стилістично відходить від останніх поколінь завдяки білому дизайну.
Також компанія пропонує одразу дві версії PlayStation 5 – одна з яких продаватиметься без дисковода, оскільки цифрові завантаження ігор стають все більш популярними.
Обробка даних у новій консолі в 100 разів швидша, ніж у PS4.
Також консоль має вдосконалену аудіотехнологію.