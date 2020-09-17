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Sony назвала ціни на PlayStation 5 в Україні

Найдешевша PlayStation 5 Digital Edition коштуватиме в Україні 12 999 грн.

PlayStation 5 з дисководом Ultra HD Blu-ray можна буде придбати за 15 999 грн.

Такі ціни оголосила компанія Sony та повідомила, що нова консоль з’явиться на прилавках 19 листопада.

  • Sony назвала ціни на PlayStation 5 в Україні
  • Sony назвала ціни на PlayStation 5 в Україні
  • Sony назвала ціни на PlayStation 5 в Україні
  • Sony назвала ціни на PlayStation 5 в Україні
Sony назвала ціни на PlayStation 5 в Україні / 2 фотографии

Ціни на ігри PlayStation 5

Разом із новою консоллю від Sony буде безкоштовно надаватися гра Astro’s Playroom.

За ексклюзиви для PlayStation 5 після старту продажів консолі потрібно буде заплатити від 1 699 грн до 2 999 грн.

  • Spider-Man: Miles Morales — 1 999 грн;
  • Ремейк Demon’s Souls — 2 299 грн;
  • Sackboy: A Big Adventure — 1 699 грн;
  • Destruction All-Stars — 2 299 грн;

Також передплатники сервісу PS Plus отримають на старті продажів PlayStation 5 одразу 18 найкращих ігор поточного покоління.

Читайте: Топ-10 ігор, які вийдуть на PlayStation 5

Що нового в PlayStation 5

Нова консоль Sony стилістично відходить від останніх поколінь завдяки білому дизайну.

Також компанія пропонує одразу дві версії PlayStation 5 – одна з яких продаватиметься без дисковода, оскільки цифрові завантаження ігор стають все більш популярними.

Обробка даних у новій консолі в 100 разів швидша, ніж у PS4.

Також консоль має вдосконалену аудіотехнологію.

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