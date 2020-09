Студія Warner Bros Games анонсувала вихід нової рольової гри Hogwarts Legacy. Вона зав’язана на всесвіті Гаррі Поттера.

Реліз Hogwarts Legacy відбудеться в 2021 році. Гра вийде на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series і PC.

На офіційному сайті гри повідомляється, що Hogwarts Legacy буде з відкритим світом, створеним навколо школи чарівництва Хогвартс.

– Ваш персонаж – учень, який володіє ключем до древньої таємниці, яка загрожує розірвати чарівний світ на частини. Вас з запізненням взяли в школу чаклунства Хогвартс і незабаром виявляєте, що ви не звичайний учень: ви володієте незвичайною здатністю сприймати і опановувати древньою магією.

У грі можна буде налаштовувати зовнішність свого персонажа, створювати зілля, вивчати закляття та відкривати звірів.

Довгоочікувана Playstation 5

Компанія Sony провела презентацію Playstation 5, а також Playstation 5 Digital Edition.

На приставці можна зіграти у Final Fantasy XVI, Spider-Man: Miles Morales, новенький Resident Evil: Village, Five Nights At Freddy’s: Security Breach, Devil May Cry 5: Special Edition, God of War 2.