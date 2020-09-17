Якісний холодильник – перший крок на шляху до екологічного способу життя. Саме цей технологічний і функціональний девайс дозволяє зберігати їжу довше і, відповідно, викидати значно менше органічних відходів. А оскільки питання розумного споживання актуальне як ніколи, підходити до вибору домашнього холодильного обладнання варто з максимальною відповідальністю.

Потрібно брати до уваги не тільки технічні характеристики, але і матеріали виготовлення, і інші важливі нюанси.

Виробник

Щоб отримати якісний та надійний пристрій, який точно не підведе в процесі експлуатації, а також не буде шкодити довкіллю, необхідно проаналізувати виробничу політику брендів, представлених на ринку. Це цікаво: багато виробників вважають першою необхідністю турботу про екологічний стан планети.

Тому на заводах часто використовують вторинну сировину та застосовують особливо щадні технології. Компанії LG, Samsung, Bosch і Whirlpool докладають усіх можливих зусиль, щоб зробити процес створення холодильного обладнання безпечним для атмосфери загалом та зокрема для користувачів. Купити екологічний холодильник Whirlpool у Києві можна офлайн і онлайн.

Енергоефективність

Що економніша витрата електроенергії в холодильній камері, то менше шкоди вона завдає навколишньому середовищу. Про максимальну екологічності свідчить приналежність до класу А, точніше – одного з його підкласів:

А +;

А ++;

А +++.

Низька витрата електрики позитивно позначається на стані гаманця користувача. Витрачати менше і водночас дбати про чистоту навколо себе – вельми раціональний підхід.

Корисний об’єм

Вчені довели, що обсяг холодильної камери впливає на зміст споживчого кошика. Що об’ємніша камера в холодильнику, то більше непотрібних продуктів купує його власник. Відповідно, фахівці не рекомендують переплачувати за додатковий корисний об’єм. Вибирати холодильник дійсно доцільно з запасом ємності, однак цей запас повинен бути в розумних межах.

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Наявність спеціальних зон для зберігання продуктів

Купівля холодильника з відділеннями, обладнаними спеціально для зберігання м’яса, риби або молока, – це не гонка за модою і не потрапляння “на гачок” маркетологів. Це відмінний спосіб зберігати перераховані різновиди їжі без шкоди її якості та складу.

Правильно підібрані вологість і температура важливі в трьох аспектах:

допомагають зберігати їжу довше;

роблять продукти повністю безпечними для вживання навіть після тривалого зберігання;

сприяють збереженню початкових гастрономічних якостей їжі.

Морозилка

Однокамерна модель підходить винятково для короткочасного зберігання невеликих обсягів їжі. Двокамерний пристрій дозволяє своєчасно заморозити свіжий продукт і вжити його через якийсь час. Це дієвий метод, який допомагає забути про звичку викидати непотрібну їжу, у якої не скінчився термін придатності.

Настільки ґрунтовний підхід до вибору холодильника для домашньої кухні дозволяє стати більш екологічним і водночас отримати надійне і довговічне рішення, яке буде без перебоїв працювати багато років.