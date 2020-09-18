День вчителя 2020 вже незабаром, і учні та їхні батьки вже почали підбирати подарунки класним керівникам.

Водночас виникає дилема – як обрати бюджетний подарунок на День вчителя, який найкращим чином продемонструє визнання і вдячність.

Ідеї ​​подарунків на День вчителя

Рослина у горщику

Недорогий і доречний подарунок вчителю. Він може залишити його на робочому столі або ж забрати додому. Такий подарунок простоїть довго і тішитиме не один рік. Його краще дарувати жінкам, однак потрібно заздалегідь дізнатися про смаки і наявність алергії.

Оригінальна ваза

Бюджетний подарунок, який знадобиться будь-якому вчителеві, адже вони на свята потопають у квітах. Ваза стане у нагоді як вдома, так і на роботі.

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Книга

Символічний і недорогий подарунок, який запам’ятається. Можна обрати гарне видання з оригінальною обкладинкою. Однак потрібно заздалегідь дізнатися, що полюбляє читати класний керівник.

Ланч-бокс

Ця річ необхідна будь-якому співробітникові, особливо якщо він стежить за своїм харчуванням. Подарунок можна оригінально доповнити.

Повербанк

Пристрій буде корисним кожному. Його також можна додатково прикрасити.

Оригінальні букети на День вчителя

Вчителям також заведено дарувати квіти.

Такий подарунок на День вчителя буде традиційнішим.

Який букет краще обрати, дивіться на Фактах ICTV.