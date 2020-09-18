У всіх Раїс 18 вересня – день ангела. Святі з цим ім’ям шануються два рази в році.

Ім’я Раїса – давньогрецьке, в перекладі означає – легка, безтурботна.

Водночас жінки з цим ім’ям відрізняються витривалістю і працездатністю, дуже розумні і обдаровані.

Фактах ICTV пропоную найкращі привітання у листівках з днем ангела Раїси.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

Свята у жовтні 2020

У жовтні 2020 багато офіційних і неофіційних дат. Проте найголовніша – це 14 жовтня.

У цей день потрійне свято – Покрова Богородиці, День захисника України і День Українського козацтва. Він є вихідним з 2015 року.