День ангела Єлизавети: привітання в СМС і картинках

18 вересня іменини святкує Єлизавета. У давньоєврейською мовою символ цього імені – Божа клятва, обітниця Богу.
Єлизавета принципова і рідко коли прощає образи. У дитинстві вона любить яскравий одяг. Дуже часто ображається навіть на самі безневинні жарти. У підлітковому віці Єлизавета схильна до ліні, але відмовляється це визнавати.
Доросла Ліза допомагає чоловікові заробляти гроші. За характером конфліктна і принципова.
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У день ангела Єлизавети Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках.
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З днем ангела, Єлизавето! Бажаю в житті іскор веселощів і феєрії щастя, приємних вражень і захоплень, абсолютної удачі та добробуту, незабутніх і надзвичайно радісних моментів у кожному дні.
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Сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжніми веселощами.
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Єлизавета люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!
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Сьогодні настали іменини
У Єлизавети, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
Також Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.