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Факти / Lifestyle

День ангела Єлизавети: привітання в СМС і картинках

18 вересня іменини святкує Єлизавета. У давньоєврейською мовою символ цього імені – Божа клятва, обітниця Богу.

Єлизавета принципова і рідко коли прощає образи. У дитинстві вона любить яскравий одяг. Дуже часто ображається навіть на самі безневинні жарти. У підлітковому віці Єлизавета схильна до ліні, але відмовляється це визнавати.

Доросла Ліза допомагає чоловікові заробляти гроші. За характером конфліктна і принципова.

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У день ангела Єлизавети Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і картинках.

день ангела

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З днем ангела, Єлизавето! Бажаю в житті іскор веселощів і феєрії щастя, приємних вражень і захоплень, абсолютної удачі та добробуту, незабутніх і надзвичайно радісних моментів у кожному дні.

день ангела

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Сердечно вітаю і хочу побажати райдужного життя, насиченого яскравими моментами, щасливими подіями, радісними емоціями, невтомною діяльністю, великими успіхами та справжніми веселощами.

день ангела

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Єлизавета люба, мамина втіхо!
Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –
Щоб радість і щастя тебе обнімали,
Щоб ангели Божі тебе вберігали!

день ангела

*****

Сьогодні настали іменини
У Єлизавети, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.

день ангела

Також Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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