Сьогодні, 18 вересня, православні віряни відзначають День Єлизавети і Захарія.

Святий пророк Захарія і свята праведна Єлизавета були батьками святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Іменини у п’ятницю відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір.

Народні традиції

Наші предки вірили, що цього дня збуваються будь-які гадання, тому йшли до ворожок і знахарок.

Також існував звичай, що відвідування лазні з березовими віниками у цей день відганяло від людини всю нечисту силу.

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Що не можна робити

Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати важливу роботу.

Не варто пускати незнайомців до будинку.

Не рекомендується пригощати когось продуктами.

Не слід ходити у брудному одязі.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.