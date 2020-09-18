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Факти / Lifestyle

День Єлизавети і Захарія: яке свято сьогодні, 18 вересня

Сьогодні, 18 вересня, православні віряни відзначають День Єлизавети і Захарія.

Святий пророк Захарія і свята праведна Єлизавета були батьками святого Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Іменини у п’ятницю відзначають власники таких імен: Афанасій, Гліб, Давид, Єлизавета, Захар, Іраїда, Максим, Раїса і Федір.

Народні традиції

Наші предки вірили, що цього дня збуваються будь-які гадання, тому йшли до ворожок і знахарок.

Також існував звичай, що відвідування лазні з березовими віниками у цей день відганяло від людини всю нечисту силу.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

Що не можна робити

  • Цей день вважався нещасливим, тому сьогодні не варто починати важливу роботу.
  • Не варто пускати незнайомців до будинку.
  • Не рекомендується пригощати когось продуктами.
  • Не слід ходити у брудному одязі.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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