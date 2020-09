Epic Games Store безкоштовно роздають Watch Dogs 2 та ще дві гри

Відомий онлайн-сервіс Epic Games Store розпочав безкоштовну роздачу ігор Watch Dogs 2, Football Manager 2020 та Stick It To The Man.

Вигідна акція від Epic Games протриває до четверга, 24 вересня.

Безкоштовні ігри Watch Dogs 2, Football Manager 2020 та Stick It To The Man знаходяться на офіційному сайті Epic Games Store у спеціальному розділі.

Watch Dogs 2

Продовження першої частини історії хакера Маркуса Холловея, який бореться з корупційними схемами корпорацій та державних органів влади. Слоган сиквелу – Світ хакерів чекає на вас.

Football Manager 2020

Симулятор, в якому потрібно контролювати успішність власної футбольної команди, підписувати нових гравців, наймати та змінювати тренерів тощо. Важливою частиною гри також є підготовка команди до Кубка Чемпіонів.

Stick It To The Man

Бонусний 2D платформер, де головний герой Рей долає перешкоди за допомогою третьої руки. До речі, вона рожевого кольору та виросла на його голові.

Ігровий двигун Unreal Engine 5 від Еpic Games

У травні Еpic Games продемонстрували нову версію ігрового двигуна Unreal Engine 5 для подальшого використання під час розробки комп’ютерних ігор.

Компанія анонсувала, що доступним для геймерів двигун стане у 2021 році.

Двигун UE5 підійде для розробників ігор для ПК (Mac/Windows), консолей, а також мобільних пристроїв Android і iOS.