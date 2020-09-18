Гороскоп 2020 на вересень – всі знаки зодіаку

Докладний гороскоп на вересень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Перший місяць осені досить складний, з 6 вересня Марс, планета активності, зупиняється в знаку Овна і готується перейти в фазу ретроградного руху на два місяці – з 10 вересня до 14 листопада. Стаціонарність Марса приносить зупинку у всіх справах, частіше ламається техніка і автотранспорт.

Марс визначає працездатність, активність та ініціативність людини і спосіб її самоствердження. У вересні будь-які дії, пов’язані з боротьбою, особистою енергією, наполегливістю, проявом лідерських якостей, значно знижуються.

Прийшов час переглянути свою фізичну активність, сферу діяльності. Ретроградність Марса сприяє появі ліні, може давати небажання працювати над собою, проявляти свою волю, брати на себе відповідальність.

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Гороскоп для Овнів

Відбуваються зміни у всіх сферах реалізацій і прийняття рішень. У вересні краще нічого нового не починати, а зайнятися плануванням або коригуванням наявних проектів. У Овнів з’являється можливість вийти на новий рівень, але для цього потрібно переглянути свої дії.

Вдалий період для того, щоб проаналізувати способи досягнення життєвих цілей. В результаті, можна отримати якісну зміну у всіх сферах. Також, в цей період з’являються люди з минулого – давні партнери з особистих або ділових взаємин.

Гороскоп для Тельців

Проблеми в ділових стосунках і спілкуванні, в особистій і соціальній сферах, виникають через ігнорування інтересів та ідей партнерів.

Можливі дрібні невдачі і неприємності, навіть незначні втрати і збитки, витрати, але вони можуть посилитися марнотратством і необдуманістю витрат і вкладень, витратами на задоволення і розваги, особисте життя.

У соціально активних людей підвищується здатність впливати на уми, зростає творча енергія, активність в боротьбі за утвердження своїх інтересів та ідей.

Гороскоп для Близнюків

Для успішної роботи і ефективного врегулювання конфліктів, необхідно обдумування ситуацій холодною і ясною головою. Хороший період для досліджень, у тому числі для вирішення ділових і фінансових питань, а також страхування, боргів, аліментів, спадщини. Можливе надходження таємної інформації, незвичайних звісток. Вдалий час для будь-якого виду ділової та розумової діяльності, для переговорів з впливовими людьми, обговорень і виступів, роботи з документами, укладення угод. Прекрасний період для зміцнення здоров’я, медичних процедур, отримання консультацій.

Гороскоп для Раків

Можливі нові корисні зв’язки, незвичайний поворот у відносинах з колегами і партнерами. Сприятливий час для розмови з рідними і близькими, то цей день підходить для конструктивних обговорень сімейних питань.

Виконання професійних обов’язків, ділове життя ускладнюється домашніми або особистими проблемами, але в цілому, вересень буде дуже продуктивним для вас. Вимушена економія загострює сімейні протиріччя. Задовольняють результати отримаєте при відвідуванні офіційних інстанцій.

Гороскоп для Левів

Категоричність і вимогливість повинні піти на другий план. В цьому випадку ви зможете розв’язати питання, які не вдавалося вирішити протягом тривалого часу, попри інтенсивне обдумування.

Якщо зосередитися на своїх цілях, то раптово ситуація може прояснитися, але, швидше за все, вони отримають іншу перспективу. Сприятливий період для будь-яких справ і для взаємин, але намагайтеся вислуховувати опонента, будувати свою бесіду так, щоб партнеру було комфортно.

Вдалий час для творчої роботи, гармонійно проходять пояснення з коханою людиною.

Гороскоп для Дів

Хороший місяць для усунення протиріч з дітьми, налагодження взаємин з рідними і близькими. Досягаєте успіху в соціальній і громадській діяльності, вдало завершуєте роботи і проекти.

Обставини складаються для вас найкращим чином, ви знаходите впевненість і надійність. Але намагайтеся не допускати перевитрати бюджету, тому що схильність до великих витрат, зростає.

Сприятливий період для переговорів з владою або з високопоставленими соціальними службовцями, а також для фінансових операцій, юридичних і правових справ.

Гороскоп для Терезів

Отримуєте підтримку співробітників і компаньйонів, особисті взаємини значно поліпшуються. Хороший період для самоосвіти, підвищення кваліфікації.

Участь у суспільно-політичному житті надалі допоможе вам у досягненні цілей. Приділіть увагу благодійності, допомагайте нужденним.

Сприятливий час для відряджень, відповідальних виступів, укладення угод, договорів, підписання важливих паперів, залагодження юридичних формальностей. Успішні ділові контакти з іноземними громадянами та фірмами.

Гороскоп для Скорпіонів

Сила волі, винахідливість і натиск, що зросли в цей період, дадуть вам можливість багато чого змінити в житті і вдало вирішити ключові завдання.

Скористайтеся цим часом для трансформації стилю і методів вашої роботи, взаємин з партнерами, заміни всього застарілого і непотрібного. Вдалий час для звернення в офіційні органи, державні структури.

Період сприятливий для того, щоб поліпшити, якісно змінити свої любовні або сімейні відносини, розірвати рутинні зв’язки, відкинути в своєму житті все, що на даному етапі заважає вашому розвитку.

Гороскоп для Стрільців

Сила волі, винахідливість і натиск, що зросли в цей період, дадуть вам можливість багато чого змінити в житті і вдало вирішити ключові завдання.

Скористайтеся цим часом для трансформації стилю і методів вашої роботи, взаємин з партнерами, заміни всього застарілого і непотрібного. Вдалий час для звернення в офіційні органи, державні структури.

Період сприятливий для того, щоб поліпшити, якісно змінити свої любовні або сімейні відносини, розірвати рутинні зв’язки, відкинути в своєму житті все, що на даному етапі заважає вашому розвитку.

Гороскоп для Козерогів

Можливі неприємні звістки, плутанина в службових питаннях, порушення трудового розпорядку, транспортні проблеми, приносять додаткові проблеми, дрібні невдачі розхитують нервову систему. З

більшується ймовірність неправильного розподілу коштів. Остерігайтеся приймати важливі рішення, якщо можливо, відстрочте поїздки за кордон, наради та виступи, рекламні заходи.

Впевненість і комфорт зараз в першу чергу залежить від ясності і порядку – не тільки в речах, але і в думках, емоціях.

Гороскоп для Водоліїв

Відкриваються можливості для переходу на нові рівні у всіх сферах. Період витримки, спокою і концентрації. Таким же сприятливим цей час буде для планування довгострокових проектів на майбутнє.

Можна очікувати заохочення від начальства, підвищення на посаді, допрого ставлення від впливових осіб, набуття покровителів. Вдало реалізуються звернення в офіційні інстанції.

Можливий певний прогрес в матеріальному відношенні, вам віддають все, що повинні.

Гороскоп для Риб

Дещо необ’єктивно оцінюєте навколишню ситуацію і тому легко можете стати жертвою власної фантазії. Варто бути дуже обережними з угодами та не говорити нічого такого, що потім могло б бути витлумачено інакше.

Остерігайтеся обману зі сторони ділових партнерів, але і самі будьте гранично чесними. Будьте обережні на дорогах і в транспорті.

У той же час зростає потяг до естетичного задоволення, прагнення до творчого самовираження. У сфері особистих взаємин відбуваються поліпшення.

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