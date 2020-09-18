Магнітні бурі 2020 у вересні: дати магнітних бур

Магнітні бурі у вересні 2020 будуть слабкими і нетривалими.
У вересні очікується лише два дні, коли буде фіксуватися коливання магнітного поля. Це відбудеться в кінці місяця.
Магнітні бурі у вересні будуть середніми, тому вони не повинні відбитися на фізичному здоров’ї. Проте, дуже чутливі люди можуть відчути незначний дискомфорт.
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Магнітні бурі у вересні:
- 29 вересня – середня буря;
- 30 вересня – середня буря.
Симптоми під час магнітних бур:
- мігрень;
- стрибки тиску;
- ломота в тілі і втома;
- хворобливі відчуття в суглобах;
- зміна настрою;
- безсоння або навпаки занадто довгий сон.
Як полегшити стан під час магнітних бур:
- частіше бувати на свіжому повітрі;
- спати не менше восьми годин на добу;
- вживати чисту воду – мінімум два літри на добу;
- не пити алкоголь і не курити в ці дні;
- відмовитися від жирного і гострого, а також не пити каву;
- уникати стресу.
Причиною появи магнітних бур є відлуння від вибухів на сонці. Вони можуть тривати від кількох годин до декількох днів.
Щомісяця метеозалежні люди можуть відчувати дискомфорт через коливання магнітного поля. Щоб розуміти в які дні варто особливо стежити за здоров’ям, Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік.