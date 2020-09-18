Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.
Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.
Працювати доведеться 22 дні, а для відпочинку передбачені 1, 6, 12, 13, 19, 20, 26 і 27 вересня.
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
А ось неофіційних свят в цьому місяці є і по два в один день. Зокрема, у вересні відзначаються День фізкультури і спорту та День українського кіно (12 вересня), День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (13 вересня), День усиновлення та Всеукраїнський день бібліотек (30 вересня).
2 вересня – День нотаріату
Свято було встановлено в лютому 2010 року, а 2 вересня його вже вперше відзначили. Дата є робочим днем, якщо не потрапляє на вихідний.
6 вересня – День підприємця
Дата свята не постійна. Його відзначають в першу неділю вересня. У цей день у всіх містах країни проводять виставки товарів і послуг, форуми, урочисті прийоми та святкові концерти.
12 вересня – День фізкультури і спорту
З 1994 року свято відзначається в другу суботу вересня. Дату заснували, щоб підтримати ініціативи фізкультурних і спортивних організацій.
12 вересня – День українського кіно
Дата відзначається в другу суботу вересня. Свято стосується всіх причетних до створення вітчизняного кінематографа.
13 вересня – День танкістів
Свято засноване в 1997 році. Дата відзначається у другу неділю вересня і підтримує ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників України.
13 вересня – День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
Це професійне свято, яке було засновано в 1993 році. Дата відзначається щорічно у другу неділю вересня.
17 вересня – День рятувальника
Дата щорічно незмінна і є професійним святом всіх співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій України. Його відзначають з 2008 року.
19 вересня – День винахідника і раціоналізатора
Свято засноване указом президента в 1994 році і відзначається в третю суботу вересня.
Є професійним святом для українських винахідників і розробників, інженерно-технічних і науковців.
19 вересня – День фармацевтичного працівника
Свято відзначається в Україні з 1999 року. Дата заснована, щоб підтримати працівників фармацевтичної галузі за значний внесок в охорону здоров’я населення.
20 вересня – День працівника лісу
Свято засноване на підтримку працівників лісового господарства. Він відзначається щорічно в третю неділю вересня.
День працівника лісу відзначається в Україні з 1993 року.
21 вересня – День миру
21 вересня відзначається День миру. Його заснувала Генеральна Асамблея на національному та на міжнародному рівні. Дата вважається днем зміцнення ідеалів світу серед усіх країн і народів.
22 вересня – День партизанської слави
Свято відзначається в Україні щорічно 22 вересня. Дата увічнює пам’ять партизанів у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.
27 вересня — День туризму
Українське національне професійне свято працівників туристичних агентств, туроператорів. Також його відзначають любителі подорожей.
27 вересня – День машинобудівника
Свято засноване в 1993 році. Його створили на підтримку ініціативи працівників машинобудування та приладобудування. Дата відзначається щорічно в четверту неділю вересня.
30 вересня – День усиновлення
День усиновлення офіційно святкується в Україні, починаючи з 2009 року.
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек
Всеукраїнський день бібліотек відзначається 30 вересня з 1998 року. Свято підтримує ініціативу бібліотечної громадськості та враховує великий внесок бібліотек України у розвиток освіти, науки та культури.
Календар церковних свят у вересні 2020
У вересні 2020 буде не так багато церковних свят, як було в серпні, але все ж кілька важливих дат є.
У вересні православні християни відзначать велике церковне свято, яке відносяться до списку 12 найважливіших дат – це Різдво Пресвятої Богородиці 21 вересня. Вважається, що саме в цей день народилася Діва Марія.