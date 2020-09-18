У жовтні 2020 буде багато сприятливих днів для стрижки. Місячний календар на жовтень 2020 характеризується великою кількістю приємних подій, які добре позначаться на волоссі. Правильно підібравши день для стрижки можна поліпшити загальне самопочуття і підняти настрій на тривалий час.

Факти ICTV публікують детальний місячний календар стрижок на жовтень 2020.

Місячний астропрогноз на 1 жовтня

Один з сприятливих періодів для кардинальних змін. Вдалий день, як для стрижки, так і для фарбування.

Місячний астропрогноз на 2 жовтня

Не рекомендується йти до перукаря в цей день. Стрижка може негативно позначитися на здоров’ї.

Місячний астропрогноз на 3 жовтня

Корисним в цей день буде масаж голови. Стрижка не принесе ніякої користі, а ось фарбування залучить нові корисні знайомства.

Місячний астропрогноз на 4 жовтня

Загальний стан волосся в цей день покращиться. Не варто боятися кардинальних змін, в цей день удача буде на вашому боці.

Місячний астропрогноз на 5 жовтня

Загальний стан волосся в цей день покращиться, однак від стрижки і фарбування варто відмовитися.

Місячний астропрогноз на 6 жовтня

Стрижка в цей день прискорить ріст волосся, але воно стане неслухняним. На якості волосся це практично не позначиться, однак може почати витися.

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Місячний астропрогноз на 7 жовтня

Вдалий день для завивки, також і хімічної, фарбування волосся і тонування.

Місячний астропрогноз на 8 жовтня

Нейтральний день для стрижки. Рекомендується більше часу приділити процедурам по догляду за волоссям.

Місячний астропрогноз на 9 жовтня

Поганий день для стрижки, а будь-які маніпуляції з волоссям виявляться невдалими.

Місячний астропрогноз на 10 жовтня

Вдалими в цей день будуть будь-які фарбування. Однак забарвлення волосся за допомогою натуральних компонентів варто довірити комусь зі своїх близьких.

Місячний астропрогноз на 11 жовтня

У цей день варто вибирати для фарбування натуральні відтінки. Стрижка в цей день добре позначиться на ваших фінансових справах.

Місячний астропрогноз на 12 жовтня

Стрижка в цей день принесе енергію. Сприятливими будуть практично всі маніпуляції з волоссям.

Місячний астропрогноз на 13 жовтня

Цей день краще присвятити оздоровчим процедурам. Стрижка може викликати негативні почуття.

Місячний астропрогноз на 14 жовтня

Вдалою в цей період буде як стрижка, так і фарбування. Завдяки оздоровчим процедурам покращиться загальний стан волосся.

Місячний астропрогноз на 15 жовтня

Нейтральний день. Однак після стрижки волосся почне рости повільніше. Необхідно записатися тільки до перевіреного майстра.

Місячний астропрогноз на 16 жовтня

Після стрижки волосся почне витися і стане неслухняними. Вони будуть важко піддаватися укладанню.

Місячний астропрогноз на 17 жовтня

Один з небезпечних днів для стрижки. Варто в цей день зайнятися оздоровчими процедурами.

Місячний астропрогноз на 18 жовтня

Варто відмовитися від сильного хімічного впливу на волосся. Якщо ви запланували фарбування волосся в протилежний колір – відкладіть візит до майстра.

Місячний астропрогноз на 19 жовтня

Якщо ви хочете надовго зберегти свою стрижку – перенесіть запис на інший день.

Місячний астропрогноз на 20 жовтня

Стрижка – не найкраще рішення в цей день. Задумані цілі і справи можуть зірватися.

Місячний астропрогноз на 21 жовтня

Сприятливий день для стрижки. Кардинальні зміни підуть вам на користь. Також вдалими будуть фарбування і тонування.

Місячний астропрогноз на 22 жовтня

Один з вдалих днів. Стрижка в цей день допоможе позбутися від проблем зі здоров’ям і особистих труднощів.

Місячний астропрогноз на 23 жовтня

Завдяки фарбуванню в цей день ви станете впевненіше, стрижка принесе нові знайомства. Однак не варто забувати про оздоровчі процедури.

Місячний астропрогноз на 24 жовтня

Невдалий день для стрижки. Це негативний час для будь-якого впливу на волосся. Фарбування також не рекомендується, це може стати причиною невдач.

Місячний астропрогноз на 25 жовтня

Відмінний день для експериментів із зовнішністю. Фарбування в яскраві відтінки позначаться на вас сприятливо.

Місячний астропрогноз на 26 жовтня

Невдалий час для будь-яких маніпуляцій з волоссям. Через стрижку може з’явитися лупа, а хімічний вплив на волосся може негативно позначитися на їх якості.

Місячний астропрогноз на 27 жовтня

Один з поганих днів для стрижки. Однак візит до майстра буде корисним тільки власницям тонкого волосся.

Місячний астропрогноз на 28 жовтня

Хороший день для стрижки. Зміни в зовнішності принесуть матеріальне благополуччя, а загальне самопочуття помітно покращиться.

Місячний астропрогноз на 29 жовтня

Невдалий день для стрижки. Після візиту майстра кінчики волосся почнуть сіктися. Краще присвятити цей день процедурам по догляду.

Місячний астропрогноз на 30 жовтня

Стрижка в цей день може негативно позначитися на душевному спокої. Можливий прояв страхів і навіть депресії.

Місячний астропрогноз на 31 жовтня

Стан волосся в цей день покращиться. Корисними будуть не тільки салонні процедури, але і домашні. Натуральні маски поліпшать структуру волосся.

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