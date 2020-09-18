На Facebook подали до суду за шпигунство за користувачами Instagram

На Facebook Inc знову подали до суду через те, що компанія нібито шпигує за користувачами Instagram через камери їхніх мобільних телефонів.

17 вересня у федеральний суд Сан-Франциско подав звернення користувач соцмережі з Нью-Джерсі та повідомив, що мобільних додаток використовую камеру телефону для збору цінних даних про своїх користувачів.

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У скарзі повідомляється, що, отримуючи приватні та особисті дані про своїх користувачів, зокрема у приватному житті власних будинків, Instagram та Facebook можуть збирати відомості та дослідження ринку.

Facebook відхилив претензію та заявив, що Instagram не використовує технологію розпізнавання облич.

Facebook

На початку вересня 2020 року компанія Facebook повідомила про видалення низки облікових записів, які пов’язані із російським Агентством інтернет-досліджень або “фабрикою тролів”, через участь у іноземних кампаніях впливу.

Діяльність цих сторінок переважно фокусувалась на США, Об’єднаному Королівстві, Алжирі та Єгипті, та інших англомовних країнах, і країнах Близького Сходу та Африки.

Джерело: ST