Погода на жовтень в Україні – прогноз синоптиків

Погода в Україні у жовтні ставатиме дедалі прохолоднішою. Місцями вже розпочнеться активний сезон дощів.

Середня температура повітря в Україні вдень опуститься до рівня +15 градусів.

Погода на Півночі країни, зокрема у Києві, очікується без опадів. На початку місяця повітря прогріватиметься до +20 градусів.

В останній тиждень температура опуститься від +15 до +9 градусів вдень.

У східних областях країни, зокрема у Харкові, синоптики прогнозують переважно сонячну, безхмарну погоду. Опадів також не передбачається.

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В останні кілька днів температура вночі опуститься до +3 градусів.

На Півдні країни, зокрема в Одесі, синоптики прогнозують більш теплу погоду. Спадати температура почне після 15 жовтня. Температура коливатиметься від +15 до +11 вдень.

Вночі стовпчик термометра показуватиме від +7.

У західних областях кілька днів буде дощ та пасмурна погода. Протягом кількох тижнів температура триматиметься на рівні +15 градусів вдень.

Вночі стовпчик термометра опуститься до +5 градусів.

Погода в Україні взимку

Через кліматичні зміни погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай. Літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Також на українців чекає тепла зима.