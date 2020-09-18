17 вересня відбулася презентація і початок роботи Української професійної кіберспортивної асоціації (UPEA), яка має дати нове життя так званому Е-спорту в нашій державі.

Це – величезний проект, який покликаний створити цілу екосистему і допомагати державі, а вона, в свою чергу, допомагатиме йому.

Нині кіберспортивна арена розвивається неймовірно швидко і вже навіть затьмарила деякі класичні види спорту.

Факти ICTV побували на презентації Української професійної кіберспортивної асоціації і розповідають, коли та яких результатів її роботи очікувати всій країні.

Кіберспортсмени серед нас

За останні 10 років кіберспорт в Україні отримав значний поштовх завдяки успіху команди Na’Vi та зусиллям багатьох українських ентузіастів.

Але цього разу кіберспорт отримуватиме підтримку від держави. Його вже визнали офіційним спортом в Україні, а отже його гравці – це не просто геймери, що по 10 годин на день проводять за комп’ютером, а спортсмени.

Під час презентації підтримку задекларував віце-прем’єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Моє життя змінили три гри. Перша – шахи, згодом була така онлайн-гра TimeZero. У ній я почав заробляти перші гроші та спілкуватися з людьми з інших країн. Згодом був Counter-Strike, завдяки якому я познайомився з людьми, з якими товаришую й досі. Я розумію, що таке розвиватися, знаходити нових друзів, коли ти граєш… Я хочу, щоб максимальна кількість людей побачила, куди рухається кіберспорт, – сказав Федоров.

І якщо для нього одною з найулюбленіших відеоігор є Counter-Strike, то для міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова це був Doom. Багато людей свого часу хоча б намагалися грати у відеоігри.

Нині ця аудиторія набагато більша, аніж раніше, не лише у світі, але й в Україні. В нашій країні близько 1,8 млн потенційних кіберспортсменів у віці від 16 до 36 років.

А чим більше буде українських команд і представників Е-спорту, тим більше буде змагань і тим більше зиску отримуватиме з цього держава.

На великі чемпіонати приїжджатимуть фанати з усього світу, що приноситиме додаткові доходи в бюджет. Попередньо йдеться приблизно про 40 млн грн туристичних зборів на рік.

У коментарі Фактам ICTV голова правління UPEA Олександр Кохановський заявив, що у кіберспорту є багато сфер впливу.

– Однозначно у кіберспорту є вплив соціальний, інфраструктурний та економічний. Поки точних цифр ми не даємо, але якщо збільшиться кількість спортивних команд і гравців, то буде більше призових, більше відрахувань до бюджету, але це все потрібно буде прораховувати згодом, – каже він.

Загалом, це буде значним поштовхом для розвитку економіки України. І Українська професійна кіберспортивна асоціація планує створити кіберспортивну екосистему, яка цьому сприятиме.

Арена, кіберспортивні клуби, готель для кіберспортсменів і, що найголовніше – самі спортсмени.

Від школи до професійного кіберспортсмена

Проблема з кіберспортом у багатьох країнах полягає у тому, що там важко пробитися у професійну лігу. Більшість команд та гравців навіть не розуміють, як можна зробити кіберспорт справою свого життя.

З плином часу на це звертають все більше уваги і нині Українська професійна кіберспортивна асоціація ставить собі одним із завдань створення системи, яка допоможе піднятися від рівня аматора до профі.

Брати участь у чемпіонатах діти зможуть вже з 10 років і розвивати свої навички гри. Далі – університетські чемпіонати, з яких можна буде перейти до участі в Кубку України та, з 2022 року, Чемпіонату України.

Ті, хто найкраще проявляють себе на чемпіонатах, зможуть брати участь у змаганнях Професійної ліги, яка теж почне функціонувати у 2022 році.

Ця вертикаль має допомогти збільшити кількість українських кіберспортсменів. Та не лише вони матимуть змогу долучитися до змагань. Тренери також повинні стати частиною екосистеми, адже спочатку змагання проводитимуть в командних іграх Dota 2 і Counter-Strike: Global Offensive.

– Ця система буде реалізована нами в рамках першої академії. Ми готуватимемо кіберспортивних тренерів та аналітиків, допомагатимемо формувати їх. З іншого боку я бачу це як профорієнтацію – на базі ВНЗ відкрити кафедру для підготовки професійних тренерів, менеджерів та реабілітологів у кіберспорті, – говорить Кохановський.

Крім того, у деяких країнах навіть запроваджують так звані стипендії для кіберспортсменів. І хоча у планах Асоціації і є створення кіберспортивних факультетів, про стипендії вони ще не думали.

– Я думаю, що це непогана ініціатива, але не зовсім розумію план реалізації в нашій країні. Можливо, це будуть компанії, які могли б оплачувати студентам навчання на факультетах, а потім забирали б їх до себе (професійними гравцями – Ред.), – говорить голова правління UPEA.

Та розвиток українського кіберспорту торкнеться не лише молодих гравців, які лише мріють про те, щоб стати частиною професійної арени, але й тих, хто не має змогу сильно заглиблюватися у всі нюанси гри.

Тому існуватиме так звана Бізнес ліга, в якій змагатимуться команди з різних компаній. Це мають бути такі собі дядьки, які й досі полюбляють проводити час за відеоіграми, але не можуть зрівнятися з молодими спортсменами.

Змагання проводитимуть і для людей з обмеженими можливостями, ветеранів та пенсіонерів.

– Ми організовуватимемо ці заходи постійно. Починаємо з Києва, потім протягом п’яти років подібне буде проходити в 100 містах. Ми однозначно бачимо сегмент, в який хочемо заглиблюватися і паралельно давати профорієнтацію, – каже про змагання Кохановський.

Та це – лише початок розвитку кіберспорту. На найближчі п’ять років Українська професійна кіберспортивна ліга поставила собі досить амбіційні цілі.

Зробити Україну найкращою

Вже наступного року розпочнеться перший повноцінний сезон змагань під патронатом UPEA. І він має тривати майже безперервно протягом всього року в різних лігах.

Тобто любителям кіберспорту буде чим себе зайняти, або що подивитися.

Мету в UPEA собі поставили досить амбіційну – увійти в п’ятірку країн у кіберспорті. Реалізувати це буде досить складно, але зі збільшенням інтересу до нових видів змагань та появою нового покоління геймерів є надія, що їй це вдасться.

Основна проблема – показати, що відеоігри не є марнуванням часу. Так, вони не розвивають людину фізично, але позитивно впливають на такі речі, як реакція, зосередженість, стратегічне мислення тощо. Тобто відеоігри – інтелектуальний спорт.

Проведемо паралель з шахами. У кожного гравця 16 фігур, з різними моделями рухів, а хід передається. На дошці 8 на 8 доводиться багато за чим слідкувати і наперед продумувати свої кроки, що вже робить її досить складною.

Тепер подивимося на найскладнішу відеогру у жанрі Fighting – Tekken 7, з якої проводять чемпіонати, наприклад, у Великій Британії. І порівняємо її з шахами.

Якщо уявити, що одна серія прийомів у персонажа – це одна фігура, то у кожного гравця на дошці буде близько 100 фігур. Нині у відеогрі 39 персонажів, тобто 39 наборів по 100 фігур, кожна з яких має різну функцію.

Крім того, все відбувається в реальному часі, тобто робити свій хід потрібно одночасно із іншим гравцем. І одне рішення може призвести як до перемоги, так і до поразки.

І лише це можна назвати “шахами на стероїдах”, а крім розуміння стратегії, потрібно ще вміло реагувати на ситуації і стало виконувати комбо, адже і тут затримка і неідеальних рух можуть порушити всі плани.

Хоча на початку в Асоціації змагатимуться лише в Dota 2 та Counter-Strike: Global Offensive, це будуть не єдині відеоігри на кіберспортивній арені України.

Під час спілкування з журналістами Кохановський заявив, що UPEA планує щороку додавати одну-дві відеоігри до списку дисциплін, але все залежатиме від їхньої популярності в Україні.

Наприклад, ринок жанру Fighting у нас дуже маленький, тому навряд чи ми побачимо чемпіонати з хоч якоїсь схожої гри навіть у 2025 році, а от League of Legends або Rainbow Six: Siege можуть вийти й на українську арену.

До 2025 року в Україні планують значно розширити кіберспортивну аудиторію. Загалом – майже вдвічі і зробити Е-спорт другим за популярністю після футболу.

Розуміння жанрів відеоігор і їх певних механік тут має стати ключем. Якщо в Counter-Strike все чудово зрозуміло, то для людей, які лише відкривають для себе кіберспорт Dota 2 може видаватися чимось зовсім дивним.

Асоціації було б непогано наслідувати League of Legends, яка напередодні чемпіонату світу 2020 року, який пройде у Шанхаї, почала випускати ролики, які знайомлять з тим, чому ця відеогра така цікава і має найбільшу аудиторію глядачів.

Лише вперед

Відеоігри, а разом з ними й кіберспорт, розвиваються неймовірними кроками. Лише кілька років тому ця індустрія подолала поріг у сотні мільйонів доларів доходів, а цього року вона перетне межу в $1 млрд.

Щорічно трансляції чемпіонатів з відеоігор дивляться мільйони глядачів з усього світу, а квитки на них розкуповуються за лічені години.

Чемпіонат світу з League of Legends 2019 року зібрав аудиторію у 27 млн глядачів, тоді як серію матчів Фінал NBA подивилося 15,5 млн фанатів. Не пройшло й доби з публікації анонсу чемпіонату 2020 року з League of Legends, а ролик вже зібрав більше 4,5 млн переглядів.

Згідно з різними прогнозами, доходи від кіберспорту до 2023 року зростуть до $1,3-1,6 млрд і це унікальний шанс не лише для українського бізнесу, але й для країни загалом.

В Українській професійній кіберспортивній асоціації вважають, що за допомогою розвитку кіберспортивної інфраструктури через п’ять років зможуть залучати близько $20 млн інвестицій щорічно.

Це не лише інвестиції у галузь, але й в Україну. Розвиток кіберспортивної інфраструктури сприятиме створенню нових робочих місць, розвитку інноваційної економіки і, звичайно, новим надходженням в бюджет.

Нині про конкретні цифри говорити не беруться, але будь-яка можливість для зростання ВВП для України сьогодні є важливою.

Звичайно, це створює можливості і для бізнесу. Крім інвестицій і реклами під час кіберспортивних чемпіонатів, можна розвинутися у напрямку відеоігор.

А будь-який успішний бізнес корисний для держави, адже вона все одно отримує з цього частину податків і зборів.

Нині Україна має чудову можливість закріпити своє місце на міжнародній кіберспортивній арені. В США найбільші кіберспортивні змагання транслюють на ESPN, тоді як у Південній Кореї гравці – зірки національного рівня.

Цілі амбіційні, а їхня реалізація потребуватиме неабиякої підтримки. Звичайно, держава підтримує всі починання Асоціації, але лише час покаже, як вона проявлятиметься.

Якщо вдасться досягти тих показників ефективності, які для себе виставила UPEA, то Україна стане не просто одним з лідерів у галузі, а й отримає структури, аналогічних яким просто немає в світі.

Загалом, стабільний розвиток кіберспорту сприятиме розвитку економіки країни.

Ми почали довгий шлях для того, щоб стати першими у галузі з неймовірними перспективами. Лише хочеться вірити в те, що перший крок було зроблено не запізно.

Владислав Бомбела