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SpaceX готує 13 місію Starlink

SpaceX планує здійснити запуск 13-ої місії Starlink з черговою партією інтернет-супутників 18 вересня.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

18 вересня має відбутися запуск 13-ої місії Starlink. Ракета-носій Falcon 9 доставить на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.

– 18 вересня о 1.57 p.m. EDT (20.57 за Києвом) повинен відбутися запуск 13 місії Starlink, – йдеться на сайті.

Ракета-носій Falcon 9, перший ступінь якої раніше вже двічі використовувалася в 2020 році, доставить на орбіту Землі чергові 60 інтернет-супутників системи Starlink.

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Компанія зазначила, що одна з половин обтічника Falcon 9 підтримувала два попередні запуску Starlink.

Це буде вже одинадцяте виведення на орбіту групи інтернет-супутників Starlink починаючи з травня минулого року.

Також на борту є три 100-кілограмових супутника зондування Землі SkySat від компанії Planet Lab.

Фото: Dreamstime

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