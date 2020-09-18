Одне з головних свят іудеїв – Рош ха-Шана – в 2020 році припадає на 18-20 вересня.

Увечері 18 вересня настане єврейський 5781-й Новий рік. Святкування триватиме два дні, тобто до вечора 20 числа.

Рош ха-Шана не має фіксованої дати, оскільки залежить від місячного календаря, і наступає на молодика – це 1 число сьомого місяця тишрей за іудейським календарем.

Історія свята

Іудеї пов’язують це свято з багатьма важливими подіями. Серед них – створення Богом Адама і Єви, вигнання їх із раю за куштування плодів дерева пізнання, вихід Ноя з ковчега. А ще на Рош ха-Шана праматері єврейського народу Сарі була послана вагітність.

Після єврейського Нового року наступають 10 Днів трепету, коли іудеї старанно моляться. Вони закінчуються святом Йом-Кіпур – день посту і відпущення гріхів.

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Рош ха-Шана – традиції

Для іудеїв це період суду Божого, коли Господь вирішує, хто гідний жити протягом наступного року. У молитвах вони каються за свої вчинки і просять про милість в очікуванні сприятливого рішення.

Ці дні традиційно вихідні. Іудеї здійснюють ритуальні жертвопринесення, сурмлять в баранячий ріг – так званий шофар, збираються всією сім’єю за святковим столом. На ньому обов’язково повинні бути хліб, мед і яблука – щоб рік був добрим і солодким.

Заведено також бажати один одному бути вписаними в Книгу життя. Це забезпечить добробут на весь рік.

Святкування Рош ха-Шана тісно пов’язане з Україною, точніше з Уманню, де похований цадик Рабі Нахман з Брацлава – правнук засновника хасидизму.

Рош ха-Шана 2020 в Умані

Щорічно в Умань приїжджають від 30 до 50 тис. хасидів із різних країн. Але цього року уряд України вирішив обмежити в’їзд паломників через пандемію коронавірусу.

Тому в 2020 єврейський Новий рік, імовірно, відсвяткують лише близько 3 тис. хасидів.

Водночас місцева влада заявила, що готова на радикальні заходи в рамках законодавства, наприклад, організувати блокпости на в’їзді в Умань, у разі масового паломництва.