Здорове харчування для школярів: як зібрати ланч-бокс до школи

Коли дитина йде до школи треба пам’ятати, що вона повинна вчитися, залишатися здоровою та в гарному настрої, однак для цього потрібне правильне харчування, розповідає дієтолог Оксана Скиталінська.

– Більшість батьків роблять дуже багато помилок. Вони забувають про дуже простий принцип продуктів, які мають бути як в бутерброді, так і на тарілці, – каже дієтолог.

На першій половині тарілки мають бути овочі та фрукти в різноманітному вигляді: тушковані або свіжі. Друга половина також має бути поділеною на дві частини, де будуть білкові та зернові продукти.

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– Коли ми готуємо дитині бутерброд, частина, яка відведена для зернового продукту, має бути не з білого хліба, а цільнозернового, або ж у вигляді хлібців, – додає Скиталінська.

Також до хліба потрібно вибрати білок. Це може бути твердий сир, який буде особливо корисним для школярів.

– Для дитини важливо вживати і корисний жир. Багато батьків не дають дитині масло, однак це не правильно. Цей продукт не має містити рослинних жирів. Масло корисне для дитячого мозку, бо воно добре діє на нервову систему, допомагає їжі добре засвоюватись, – каже дієтолог.

Ще одна складова правильного харчування – овочі.

– Лише одного бутерброду недостатньо. Дитині потрібно давати ті овочі, які вона любить, – розповідає Скиталінська.

Також дієтолог рекомендує давати дитині із собою різні смаколики: чорнослив, курагу або ж горіхи.

Підібрати правильне харчування можна самостійно, але потрібно пам’ятати, що різка зміна звичок харчування – це серйозний удар для організму.