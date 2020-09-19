Ретроградний Марс з 10 вересня до 14 листопада 2020: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на період ретроградного Марсу з 10 вересня до 14 листопада 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

З 10 вересня до 14 листопада Марс стає ретроградним. У цей період буде відчуватися нестача сил та енергії, у багатьох зникне ініціатива, а справи зупиняться.

Збільшується кількість травм, зростає аварійність. Імпульси ретроградної планети спрямовані всередину, тому більшість питань потребують переосмислення. З’являються можливості відкоригувати проекти, переглянути цілі, розставити пріоритети та ще раз втілити в реальність свої задуми.

Можуть відновитися сімейні конфлікти, з’ясування стосунків з партнерами у шлюбі чи бізнесі, конкуренція, суперництво. Важливо зберігати баланс інтересів і враховувати точку зору тих, з ким ви взаємодієте, аби уникнути розриву стосунків.

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У період ретроградного Марса не варто робити операції, особливо у зоні обличчя, голови, якщо звичайно є можливість відкласти їх на деякий час.

Усвідомлена і збалансована діяльність допоможе уникнути небезпек, травм і конфліктів.

У цей період до жінок повертаються давні партнери, можливе відновлення романтичних стосунків. Будь-які дії, проекти, робота, справи, розпочаті у цей період, не приносять очікуваного ефекту, а після все доведеться переробляти.

Оскільки в цей період знаком Овна рухається Чорний Місяць і з’єднується з ретроградним Марсом. Це перетворює первинну силу планети в руйнівну, некеровану та неорганізовану. У найближчі два місяці не варто завантажувати себе позаплановою роботою, необхідно навчитися розподіляти свій час на працю та відпочинок. У цей період неприємні події будуть пов’язані з державними ресурсами, вірогідні політичні, міжнародні конфлікти. У цей час у багатьох країнах активізується опозиція.

У жовтні Марс та Юпітер утворюють квадратуру, що дає напруження з фінансами, державними ресурсами. Настає політична та економічна криза, гостро проявляються соціальні проблеми. Особливо складний період настає з 14 жовтня до 3 листопада, коли до ретроградного Марса додається ретроградний Меркурій. Плани багатьох людей будуть змінюватися через зовнішні обставини, тому будьте готові до складної осені 2020 року. Але не хвилюйтеся, все погане, коли-небудь закінчується. 21 грудня 2020 року відбудеться з’єднання Юпітера та Сатурна у Водолії, що відкриває епоху свободи та оновлень.

Критичний період для Овнів. Виникає сильне внутрішнє перенапруження, в результаті – занепад сил, проблеми з серцем. Марс керує знаком Овна, тут він дуже сильний, але його ретроградність у поєднанні з Чорним Місяцем та із Сатурном, Юпітером і Плутоном, дає вивільнення негативу, який накопичився за попередні два роки. Марс пов’язаний з цілеспрямованою діяльністю, але у цей період, здатність до концентрації та конструктивних дій, значно зменшується.

Представники знаку Терези також потрапляють під удар. У цей час вам складно володіти собою, що призводить до імпульсивних і різких реакцій. Можете висувати зависокі вимоги до інших людей, через що можна втратити їх симпатію та повагу. З вами може статися нещасний випадок через неуважність.

Для Раків найближчі два місяці виявляться складними через конфлікти в особистих і сімейних стосунках, які ви самі провокуватимете. Хочеться обов’язково поліпшити своє становище, а в результаті, через необачні витрати – жаль та збитки. Ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких будуть фінансові втрати. Непоступливість, примхливість та впертість ускладнюють стосунки зі співробітниками та керівництвом.

Козероги, бережіть себе, своє здоров’я – через перенапруження та неправильну емоційну реакцію, можливе виникнення психосоматичних ускладнень, прояв хронічних захворювань. Характерна для цього періоду слабкість і помилкові вчинки, знаходять вихід у саморуйнуванні, через що ви втрачаєте сприятливі шанси. Конфлікти, які є результатом запального темпераменту, можуть призвести до дисгармонії у стосунках і розлуки.

Щодо Левів і Стрільців, то вам у цей період навіть щаститиме. Головне, не поспішайте, робіть все повільно та продумано. У будь-якій ситуації намагайтеся зайняти нейтральну позицію, уникайте конфліктів і прояви власного егоїзму, не варто доводити себе до стресових ситуацій, якщо ви бачите і розумієте помилки навколишніх.

Тельці та Риби мають бути розсудливими у цей період, ви зможете отримати цінний досвід, якщо будете навчатися на помилках інших людей.

Діви та Скорпіони – часто перебувають у ситуаціях – крок вперед і два назад. Це період пристосування до обставин, присутнє відчуття, що завжди чогось не вистачає, щось втрачене. У кращому разі, ви прокачаєте терпіння, що це посилить ваші професійні навички. Якщо неможливо змінити ситуацію, змініть своє ставлення до неї, в результаті збережете своє фізичне та психічне здоров’я.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році, необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.