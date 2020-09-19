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Факти / Lifestyle

День фармацевта: найкращі листівки з привітаннями

У третю неділю вересня святкують професійне свято День фармацевта. Цьогоріч це професійне свято припадає на суботу, 21 вересня.

Свято почали відзначати з 1999 року. У цей день прийнято вітати всіх працівників галузі: провізорів, технологів та працівників фармацевтичних підприємств.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем фармацевта у картинках.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

День фармацевта: найкращі листівки з привітаннями

День фармацевта: найкращі листівки з привітаннями

День фармацевта: найкращі листівки з привітаннями

День фармацевта: найкращі листівки з привітаннями

День фармацевта: найкращі листівки з привітаннями

Тож крім офіційних державних свят, в Україні є низка неофіційних дат, які важливі для представників тих чи інших професій.

Календар неофіційних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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