День фармацевта: привітання в СМС

День фармацевта 2020 припадає на суботу, 19 вересня. День фармацевтичного працівника відзначають щорічно у третю суботу вересня з 2000 року.

Урочисті заходи на День фармацевта в Україні включають різноманітні презентації та представлення нових більш ефективних і безпечних препаратів для здоров’я.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем фармацевта, аби ви могли порадувати своїх знайомих у їхнє професійне свято.

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Ваше професійне свято

Хай вам радість принесе,

Надихне на нову працю,

Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,

І натхнення, і любов,

І повагу, і подяку,

Молодість поверне знов.

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Фармацевти, вітаю,

Вам відкриттів я бажаю,

І здоров’я, і терпіння,

Легкості, в шляху везіння.

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Фармацевти, ви знаєте про ліки все! Але нехай у вас не буде приводів їх використовувати!

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

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Вітаю з Днем фармацевта України. Бажаю вам успіхів, благополуччя, наснаги в роботі. Нехай дома вас чекає гармонія та кохання, а успіх завжди вас супроводжує.

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Мої вітання сьогодні приймає найталановитіший в країні фармацевт! Твоя праця практично безцінна: ти зберігаєш наше здоров’я і навіть рятуєш життя людей. Величезне тобі спасибі за кожні безпечні і дійсно дієві ліки!

Свята у вересні

Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.

Які ще свята залишились у цьому місяці, дивіться у нашому матеріалі.