PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День фармацевта: привітання в СМС

День фармацевта 2020 припадає на суботу, 19 вересня. День фармацевтичного працівника відзначають щорічно у третю суботу вересня з 2000 року.

Урочисті заходи на День фармацевта в Україні включають різноманітні презентації та представлення нових більш ефективних і безпечних препаратів для здоров’я.

Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем фармацевта, аби ви могли порадувати своїх знайомих у їхнє професійне свято.

*****

Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:

І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.

*****

Фармацевти, вітаю,
Вам відкриттів я бажаю,
І здоров’я, і терпіння,
Легкості, в шляху везіння.

*****

Фармацевти, ви знаєте про ліки все! Але нехай у вас не буде приводів їх використовувати!

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

*****

Вітаю з Днем фармацевта України. Бажаю вам успіхів, благополуччя, наснаги в роботі. Нехай дома вас чекає гармонія та кохання, а успіх завжди вас супроводжує.

*****

Мої вітання сьогодні приймає найталановитіший в країні фармацевт! Твоя праця практично безцінна: ти зберігаєш наше здоров’я і навіть рятуєш життя людей. Величезне тобі спасибі за кожні безпечні і дійсно дієві ліки!

Свята у вересні

Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.

Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.

Які ще свята залишились у цьому місяці, дивіться у нашому матеріалі.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка