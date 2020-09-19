День фармацевта: привітання в СМС

День фармацевта 2020 припадає на суботу, 19 вересня. День фармацевтичного працівника відзначають щорічно у третю суботу вересня з 2000 року.
Урочисті заходи на День фармацевта в Україні включають різноманітні презентації та представлення нових більш ефективних і безпечних препаратів для здоров’я.
Ми зібрали для вас найкращі привітання з Днем фармацевта, аби ви могли порадувати своїх знайомих у їхнє професійне свято.
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Ваше професійне свято
Хай вам радість принесе,
Надихне на нову працю,
Подарує вам усе:
І достаток, і удачу,
І натхнення, і любов,
І повагу, і подяку,
Молодість поверне знов.
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Фармацевти, вітаю,
Вам відкриттів я бажаю,
І здоров’я, і терпіння,
Легкості, в шляху везіння.
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Фармацевти, ви знаєте про ліки все! Але нехай у вас не буде приводів їх використовувати!
Читайте: Календар державних свят на 2020 рік
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Вітаю з Днем фармацевта України. Бажаю вам успіхів, благополуччя, наснаги в роботі. Нехай дома вас чекає гармонія та кохання, а успіх завжди вас супроводжує.
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Мої вітання сьогодні приймає найталановитіший в країні фармацевт! Твоя праця практично безцінна: ти зберігаєш наше здоров’я і навіть рятуєш життя людей. Величезне тобі спасибі за кожні безпечні і дійсно дієві ліки!
Свята у вересні
Календар свят на вересень 2020 буде багатим, але без державних дат.
Перший місяць осені не подарує українцям додаткових вихідних. У вересні українці відпочиватимуть вісім днів.
Які ще свята залишились у цьому місяці, дивіться у нашому матеріалі.