День фармацевтичного працівника 11 років святкують в Україні. Свято відзначається щорічно у третю суботу вересня та цього року припадає на 19 вересня.

В Україні офіційно вітати працівників фармацевтичної галузі почали з 1999 року, коли президент Леонід Кучма видав указ про святкування Дня фармацевта.

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Фармацевтика – одна з найдавніших професій. Люди приходили до знахарів, які за допомогою різних трав лікували болячки.

З приходом прогресу, процес виготовлення ліків все більше перетворювався на окрему професійну галузь. Нині фармацевти – це фахівці, основне завдання яких полягає у створенні і зберіганні лікарських засобів і підборі їх правильного складу.

В Україні працює близько 10 тис. аптек та фармацевтичних компаній. У них працює понад 350 тис. фармацевтів та аптекарів.

Довідник еквівалентності лікарських засобів 2020

З липня в Україні доступна платформа Rx index – Довідник еквівалентності лікарських засобів 2020. Це ресурс про зареєстровані ліки.

У ньому можна дізнатись, які фармацевтичні препарати є оригінальні (оригінали), а які є генериками (зі схожими за складом речовинами. – Ред.).

Rx index існує в друкованому вигляді, а також доступний на сайті RX.UA.