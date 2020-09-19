19 вересня православні віряни згадують диво архангела Михаїла, який врятував храм у місті Колоси, недалеко від Ієраполя, коли його вирішили знищити язичники.

Коли вони направили на храм потік із двох гірських річок, у відповідь на молитву паламаря Архипа Херотопського з’явився архангел Михаїл і відвів воду, зберігши храм недоторканим.

Місто, де відбулося це чудо, стало називатися Хони.

У народі цей день називається Михайлове диво та вважається кордоном перших ранкових заморозків.

Іменини 19 вересня відзначають: Архип, Давид, Кирик, Кирило, Макар, Михайло.

Народні прикмети

День стає коротшим на п’ять годин і слід очікувати швидких заморозків.

Якщо на саме свято дерева покриються інеєм, то це добрий знак – прийшов Михайло і заморозив нечисту силу.

Сильні заморозки – взимку буде багато снігу.

На соснах і ялинках мало шишок – морозів не буде.

Береза ​​починає жовтіти зверху, значить, буде рання весна, знизу – пізня.

Зима буде морозною, якщо листя до свята ще не почали обсипатися.

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Що не можна робити сьогодні

Нові справи починати не варто, адже це може призвести до невдачі.

На ринок краще не ходити. Покупки не принесуть бажаної радості, та й обікрасти можуть або обдурити.

Не можна робити нічні та вечірні випаси худоби – овець та кіз на пасовище відправляли тільки вдень.

Про те, які державні свята у 2020 році чекають українців, читайте у матеріалі Фактів ICTV.