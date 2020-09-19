Гідроскальпель та унікальний антибіотик: 5 найцікавіших українських винаходів

День винахідника в Україні щороку відзначають 18 вересня.

Українці вже декілька століть поспіль стають авторами прогресивних винаходів – від супутника Землі до електричного трамваю.

До Дня винахідника Факти ICTV розповідають про п’ять найцікавіших винаходів українців за останні роки.

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Пристрій Cardiomo

Вітчизняний винахід Cardiomo створено для попередження десятків захворювань, зокрема інфаркту та інсульту.

Портативний пристрій зручний у застосування відстежує головні показники здоров’я організму людини та здатен нагадувати про час прийому необхідних ліків. Винахід можна підключити до мобільного додатку. Та головна функція Cardiomo – оперативна сигналізація про будь-які зміни здоров’я.

За словами винахідників, найбільшу популярність пристрій має у будинках пристарілих: також Cardiomo замовляють українські медзаклади.

Якщо вдасться організувати широке виробництво приладу, щороку він зможе врятувати близько 16 млн осіб.

Гідроскальпель

Використовуючи технології авіапромисловості, молоді українські дослідники розробили гідроскальпель.

За допомогою рідинного струменевого скальпеля без пошкодження судин можна проводити операції на внутрішніх органах. Також гідроскальпель залучається до видалення злоякісних ракових пухлин.

Науковці називають гідроскальпель економічно вигідним та надійним винаходом. Таким чином скорочується тривалість проведення оперування, що в свою чергу зменшує період реабілітації після хірургічного втручання.

Кровоспас

Унікальний винахід під назвою Кровоспас створили українські науковці та волонтери. Кровоспас став незамінним кровоспинним засобом для військовослужбовців у зоні АТО у 2015 році.

Винахід є вітчизняною альтернативою всесвітньо відомого Целоксу.

За словами науковців, Кровоспас утворює щільний масивний згусток, який ефективно зупиняє кровотечу. Винахід дозволяє обійтися без допомоги команди медиків.

Окрім зони бойових дій, також Кровоспас використовують і в медицині катастроф, і в травматології, і в невідкладній допомозі.

Пристрій Branto

Гаджет для дому Branto також називають справжнім сторожем – це блискуча куля, яка всередині оснащена потужною камерою, сенсорами руху та функцією нічного бачення.

Розумний колобок здатен контролювати роботу побутової техніки в будинку та попереджати господаря про можливих несподіваних гостей.

Також завдяки Branto можна стежити за дітьми.

Антибіотик проти стафілококу

Новий український антибіотик Батумін було створено для боротьби з усіма видами стафілококу. Науковці Інституту мікробіології і вірусології НАН України переконують, що за своїм складом ліки не мають аналогів у світі.

Після понад 30 років досліджень антибіотик Батумін було продано до Бельгії: там і розпочалося масове виробництво препарату.

Головні винаходи Бориса Патона

Видатний український науковець Борис Патон помер у віці 102 роки.

На знак пам’яті та пошани Факти ICTV публікували п’ять винаходів Патона, які змінили світ.

Протягом свого життя Борис Патон став автором та співавтором понад 720 винаходів, 500 із яких отримали іноземні патенти.