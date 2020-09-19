Вихідні на Новий рік та Різдво 2021 налічуватимуть сім днів.

Новорічні свята розпочнуться з католицького Різдва (25 грудня), яке припадає на п’ятницю. Так українці відпочиватимуть три дні поспіль.

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Новий рік – 31 грудня буде у четвер. Вихідний за рішенням Кабміну буде 1 січня. Так громадяни України матимуть три вихідні поспіль – п’ятниця, субота та неділя.

Різдво Христове у 2021 році за православним календарем припадає на четвер – 7 січня. У цей день за рішенням Кабінету міністрів України буде додатковий вихідний.

Вихідні у 2020 році

Вихідні 2020 налічують 20 додаткових дня для відпочинку. Українці додатково відпочиватимуть на Новий рік, Різдво (7 січня та 25 грудня), Міжнародний жіночий день, Пасху, День праці, Трійцю, День Конституції, День незалежності, День захисника України.