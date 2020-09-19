Михайлове чудо 2020: історія свята, традиції та заборони

Щороку 19 вересня православні українці відзначають свято Михайлове чудо, присвячене Архангелу Михаїлу.

День Архангела Михаїла припадає на 21 листопада, однак Михайлове Чудо в Хонах є знаковою згадкою про його праведні вчинки за життя.

Історія Михайлового чуда

Чудо полягало у тому, що Архангелу Михаїлу вдалося врятувати християн та їхній храм від нападу язичників у Хонах (Колоссах).

Вони хотіли вигнати Михаїла з міста, тому вирішили об’єднати дві гірські річки й затопити потоком води територію, де збиралися послідовники Архангела.

Коли всі почали тікати до церкви, щоб врятуватися від потопу, Архангел Михаїл почав молитися Богу, який почув його та з’явився на землю. Неподалік стояла гора, і Бог розколов її ударом свого меча. З’явилася велика ущелина, і таким чином вода відійшла від церкви.

Назва міста Хони перекладається як ущелина.

Таким чином усі мешканці міста були врятовані, а послідовники Михаїла розповідали про його силу та віру.

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Традиції на Михайлове чудо

Найголовнішою цього дня вважається молитва до Архангела Михаїла.

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Святий Архангеле Михаїле, найславетніший полководцю ангельських військ! Допоможи людям, яким загрожують сили темряви. Прийди, адже люди створені за образом Бога; відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина; призначені бути храмом Святого Духа.

Занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв’яжи сатану й кинь його до пекельної безодні, аби не зміг він більше обманювати народи.

Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність прославляли Бога! Амінь.

Якщо є можливість піти до церкви, також потрібно поставити свічку за Михаїла.

Традиційно на Михайлове чудо близькі та друзі зустрічалися за сімейним столом. Також 19 вересня вдалий день для вибачень та владнання конфліктів.

Заборони

Фізична праця по дому або на землі – найважливіша заборона 19 вересня на Михайлове чудо.

Гріховним вважалося викидати залишки незіпсованої їжі. Також, традиційно для православних свят, не можна було провокувати конфліктів та скандалів.

Жінкам на Михайлове чудо не рекомендують мити голову – вважалося, що так можна “вимити розум”.

Прикмети на Михайлове чудо

Прийшов Архангел Михаїл – чекай перших заморозків.

Вітер південний – до сніжної зими.

Листя берези ще не пожовтіло – до ранньої зими.

Сині хмари ввечері – погода незабаром зміниться.

У Михайлів день грозові дощі – осінь буде дощовою, а зима – сніжною.

Календар православних свят на вересень

Повний церковний календар на вересень 2020, який підготували Факти ICTV, містить головні православні дати першого місяця осені.

Наступним після Михайлового чуда великим святом є Воздвиження Хреста Господнього, яке відзначають 27 вересня.

Саме цього дня було знайдено хрест, на якому розіп’яли Ісуса.