День ангела Михайла: привітання у листівках та віршах

День ангела Михайла святкують 19 вересня. Загалом іменини власники цього імені відзначають 78 разів на рік.
День ангела Михайла припадає на 24 січня, 27 лютого, 2 березня, 23 березня, 27 березня, 29 квітня, 15 травня, 3 червня, 5 червня, 28 червня, 12 липня, 16 липня, 17 липня, 25 липня, 11 серпня, 19 вересня, 3 жовтня, 13 жовтня , 14 жовтня, 15 жовтня, 21 листопада, 5 грудня, 31 грудня.
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Це ім’я означає “божественний”, “подібний Богу”.
У дитинстві Михайли зазвичай спокійні та слухняні. Власники цього імені добре орієнтуються у незвичних обставинах та спроможні керувати великим колективом. Проте Михайли болісно сприймають критику.
Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках та віршах на День ангела Михайла.
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Нехай у день ангела твого,
Він сил додасть тобі в усьому,
Аби життя буденним не було,
А мало всі яскраві фарби,
Нехай наснаги додає,
І перемог тобі побільше.
З днем ангела Михайла.
***
Хай Ангел здійснює бажання,
Несе лиш радість, процвітання.
Квітчає все життя добром
Додасть тобі здоров’я й сили.
***
В іменини побажаю
Земного раю щодня
Хай ангел-охоронець оберігає
Нехай не буде смутку місця
Хай сповнить великих чудес життя
І всі мрії збудуться.
***
У гарної людини сьогодні іменини
Всі дарують подарунки
І вітають без зупинки.
Хай життя буде щасливим
Без невдач та без рутини
А здоров’я не підводить
Грошенята хай підходять.
Календар свят на вересень
У календарі на вересень 2020 відсутні державні свята. У першому місяці осені відзначаються День фізкультури і спорту та День українського кіно (12 вересня), День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (13 вересня), День усиновлення та Всеукраїнський день бібліотек (30 вересня).