День ангела Михайла: привітання у листівках та віршах

День ангела Михайла святкують 19 вересня. Загалом іменини власники цього імені відзначають 78 разів на рік.

День ангела Михайла припадає на 24 січня, 27 лютого, 2 березня, 23 березня, 27 березня, 29 квітня, 15 травня, 3 червня, 5 червня, 28 червня, 12 липня, 16 липня, 17 липня, 25 липня, 11 серпня, 19 вересня, 3 жовтня, 13 жовтня , 14 жовтня, 15 жовтня, 21 листопада, 5 грудня, 31 грудня.

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Це ім’я означає “божественний”, “подібний Богу”.

У дитинстві Михайли зазвичай спокійні та слухняні. Власники цього імені добре орієнтуються у незвичних обставинах та спроможні керувати великим колективом. Проте Михайли болісно сприймають критику.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання у листівках та віршах на День ангела Михайла.

***

Нехай у день ангела твого,

Він сил додасть тобі в усьому,

Аби життя буденним не було,

А мало всі яскраві фарби,

Нехай наснаги додає,

І перемог тобі побільше.

З днем ангела Михайла.

***

Хай Ангел здійснює бажання,

Несе лиш радість, процвітання.

Квітчає все життя добром

Додасть тобі здоров’я й сили.

***

В іменини побажаю

Земного раю щодня

Хай ангел-охоронець оберігає

Нехай не буде смутку місця

Хай сповнить великих чудес життя

І всі мрії збудуться.

***

У гарної людини сьогодні іменини

Всі дарують подарунки

І вітають без зупинки.

Хай життя буде щасливим

Без невдач та без рутини

А здоров’я не підводить

Грошенята хай підходять.

Календар свят на вересень

У календарі на вересень 2020 відсутні державні свята. У першому місяці осені відзначаються День фізкультури і спорту та День українського кіно (12 вересня), День танкістів та День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості (13 вересня), День усиновлення та Всеукраїнський день бібліотек (30 вересня).