День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька щороку відзначається 20 вересня.
Для кожного з нас батько – це приклад для наслідування, опора та надійне плече у скрутну хвилину.
У цей особливий день привітайте найдорожчих чоловіків у вашому житті.
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Факти ICTV публікують найкращі привітання з Днем батька в листівках та СМС.
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Миру, злагоди, здоров’я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.
***
Багато щастя, тату, зичу,
Здоров’я буде хай вагон,
Усміхнене завжди обличчя,
А також успіхів мільйон.
***
Таточку любий, рідна людина,
Цінна з тобою кожна хвилина,
Щастя велике, що маю тебе,
Хай тебе успіх великий знайде!
Буде робота успішна, поважна,
Друзі у хаті гарні та справжні,
Буде кохання у серці велике,
А для онуків будеш як приклад!
Свята у вересні 2020
Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.
Натомість очікується чимало професійних свят – День працівника лісу, День туризму, День машинобудівника та інші.
Останнє свято у вересні – День бібліотеки.