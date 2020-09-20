День батька: найкращі привітання в листівках та СМС

День батька щороку відзначається 20 вересня.

Для кожного з нас батько – це приклад для наслідування, опора та надійне плече у скрутну хвилину.

У цей особливий день привітайте найдорожчих чоловіків у вашому житті.

Читайте: Календар неофіційних свят на 2020 рік

Факти ICTV публікують найкращі привітання з Днем батька в листівках та СМС.

***

Миру, злагоди, здоров’я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.

***

Багато щастя, тату, зичу,

Здоров’я буде хай вагон,

Усміхнене завжди обличчя,

А також успіхів мільйон.

***

Таточку любий, рідна людина,

Цінна з тобою кожна хвилина,

Щастя велике, що маю тебе,

Хай тебе успіх великий знайде!

Буде робота успішна, поважна,

Друзі у хаті гарні та справжні,

Буде кохання у серці велике,

А для онуків будеш як приклад!

Свята у вересні 2020

Згідно з календарем свят на вересень 2020, перший місяць осені пройде без державних свят.

Натомість очікується чимало професійних свят – День працівника лісу, День туризму, День машинобудівника та інші.

Останнє свято у вересні – День бібліотеки.