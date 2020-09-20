Потепління в Україні – якою буде погода у найближчі дні

В Україні синоптики прогнозують потепління з 23 вересня, хоча в деяких регіонах температура зростатиме поступово.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

– За даними Укргідрометцентру, 20-22 вересня в Україні збережеться прохолодна погода. 23-25 вересня поступове зростання температури, – зазначили в ДСНС.

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Якщо 20-23 вересня буде без опадів, то 24 вересня на крайньому заході місцями пройде невеликий дощ.

Погода в Україні взимку

Через кліматичні зміни погода восени 2020 і взимку 2021 очікується тепліше, ніж зазвичай. Літо затримається в Україні і закінчиться в кінці вересня.

Також на українців чекає тепла зима.