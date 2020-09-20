Магазин Ювелірна карта показав різноманітність сережок

Сережки — ідеальна та універсальна прикраса, яка дозволяє доповнити образ і набути впевненості в собі. Вдало підібрані сережки здатні істотно змінити на краще обличчя, акцентувати увагу на перевагах і одночасно з тим виключити будь-які недоліки.

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Як вибирати сережки за формою обличчя?

Більшість людей обирають те, що їм сподобається, і не завжди розуміють, чи підійдуть прикраси під конкретну форму обличчя. Саме тому головний критерій вибору — це форма обличчя:

Подовжений овал. Рекомендуються до вибору ті сережки, що сприяють візуальному розширенню вилиці. Краплеподібна форма як ніколи, до речі, підходить, адже акцент буде саме на сережках. Широкі та об’ємні конго (кільця) також підходять під таку форму обличчя, але тонкі й довгі сережки не рекомендується купувати. Трикутник. Необхідно акцентувати увагу з обличчя на сережки, тому для таких цілей використовуються сережки, довжина яких до низу обличчя. Це візуально вирівнює форму. Краплеподібні сережки та конго також будуть ідеально виглядати. Маленькі пусети, які розширюються до низу, не варто носити. Квадратна форма. Необхідно обирати ажурні моделі, за допомогою яких форми стають м’якими. Маленькі гвоздики з додатковими блискітками додатково відвернуть увагу від підборіддя. Об’ємні та довгі моделі брати не можна. Кругле обличчя. Довгі та тонкі підвіски є хорошим рішенням, щоб візуально розширити обличчя. Великі сережки застосовувати не можна.

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Основний акцент зроблений на якості послуг, що надаються, і зручності каталогу. Загалом про переваги можна сказати так:

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Ціни формуються виходячи з використовуваних дорогоцінних каменів і металу. Додатково вартість збільшується при використанні дорогоцінних вставок різного типу. В результаті можна купити як найпростіші та звичайні сережки, так і незвичайної форми, спрямовані на задоволення вимог усіх покупців.

Замовлення й доставка

Є ювелірні прикраси для жінок, чоловіків і дітей. Якість і надійність підтверджується сертифікатами, що є гарантом вигідної та вдалої покупки. Здійснити вибір і наступну покупку можна різними способами.

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Сережки є прекрасним подарунком, тим більше на всі прикраси є гарантія від виробника. При дотриманні правил і рекомендацій ювелірні прикраси прослужать не один десяток років, і стануть ідеальним рішенням для формування образу.

Якщо з яких-небудь причин прикраси не підійшли їх можна повернути протягом 14 днів. При цьому потрібно мати при собі саму прикрасу з пломбою та чек на покупку.

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