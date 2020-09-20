У неділю, 20 вересня, в Україні прогнозують суху та сонячну погоду.

Денна температура повітря місцями підвищиться на два-три градуси. Проте вночі буде прохолодно.

У південних областях – від +22 до +25.

На півночі стовпчики термометрів показуватимуть +18 +21.

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У східних та західних регіонах приблизно так само – від +19 до +21.

У центрі країни очікується +20 +22.

У Києві сьогодні без опадів, вдень прогнозують +18 +20.

Похолодання у вересні 2020

Перше осіннє похолодання прийшло в Україну 18-19 вересня. В останні дні у західних, північних, східних і центральних областях температура знихувалася до +2 +8, а місцями були заморозки 0 -3.

Водночас середня добова температура знизилася на 10-12 градусів.

Синоптики прогнозують, що похолодання протримається до 22 вересня, а з 23-25 вересня температура поступово підвищуватиметься.