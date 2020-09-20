Відпочинок в Єгипті 2020: ціни на путівки і чи потрібна самоізоляція після повернення

Відпочинок в Єгипті 2020 – один з небагатьох закордонних курортних напрямків, які українці можуть собі дозволити цього літа.
З 1 липня країна відкрила кордони для українських туристів. Напередодні відновлення авіасполучення влада Єгипту розповіла, що три курорти країни – Шарм-ель-Шейх, Хургада і Мерса-Матрух – готові приймати туристів.
Таке рішення ухвалили через зростання кількості хворих в деяких країнах.
Факти ICTV зібрали інформацію про ціни на відпочинок в Єгипті 2020.
Карантин в Єгипті
З 1 вересня Єгипет вимагатиме від усіх туристів, які прибувають до країни, надати негативний результат ПЛР-тесту на Covid-19. Тест потрібно зробити не раніше, ніж за 48 годин до прибуття в Єгипет. Він повинен бути у всіх осіб старше шести років.
Вимоги до сертифіката:
- обов’язково має містити точну дату і час здачі тесту;
- має бути виданий офіційною лабораторією з печаткою;
- не має містити виправлень;
- має містити інформацію про вид тесту;
- має бути обов’язково вказано, що було проведене тестування типу RT-PCR.
Якщо виникнуть складності під час відпочинку, краще відразу звертатися до українського посольства в Єгипті. Контакти: Каїр, вул. Мааді 83, д. № 50, тел: 20-223-78-68-70, + 20-223-78-68-71.
До речі, у 2020 році українським туристам потрібно відразу готуватися до того, що вони не побачать в Єгипті знайомих шведських столів. Від цієї системи харчування через пандемію відмовилися.
Після повернення туристу потрібно буде побути два тижні на самоізоляції.
Погода в Єгипті
У цю спекотну країну краще їхати взимку, пізньої осені чи ранньої весни. У цю пору року погода краща для комфортного відпочинку, середня температура – від +23 до +26°С.
В інші ж місяці варто готуватися до агресивного сонця і середньої температури понад +30°С.
|Місяць
|Середня температура повітря вдень, °С
|Середня температура повітря вночі, °С
|Середня температура води, °С
|Червень
|31
|24
|27
|Липень
|34
|24
|28
|Серпень
|35
|25
|28
|Вересень
|31
|23
|26
|Жовтень
|29
|21
|26
|Листопад
|26
|17
|24
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Авіаквитки до Єгипту
Українці можуть полетіти до Єгипту самостійно, хоча ціни на авіаквитки поки кусаються.
У Єгипет можна полетіти з авіакомпаніями МАУ, Sky Up і Azur Air Ukraine.
За інформацією сайту TripMyDream, чекати ціну менше $300 не варто. Так, переліт Київ-Шарм-ель-Шейх 6 і 13 липня туди і назад коштує $363, а Київ-Хургада на п’ять ночей 14 липня туди і 19 липня назад – $357.
Якщо дивитися чартерні рейси, то Sky Up пропонує полетіти в Єгипет 24 липня і повернутися 31 липня за $290, це переліт економ-класом, пропозиція від МАУ на ті ж дати – $300.
Тури до Єгипту
Ціни на тури стартують від 12 тис грн за двох. За ці гроші можна відпочити у чотиризірковому готелі сім днів, кімната стандартна, особливих зручностей чекати не варто, система – все включено.
Ціни на пакети, де передбачений відпочинок у кімнатах з новою реновацією, стартують від 15 тис. грн.
Якщо є бажання жити в п’ятизірковому готелі, то такі пакети коштують понад 20 тис. грн за двох.
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Готелі в Єгипті
У хостелах Єгипту можна зупинитися дуже дешево – ніч в загальному номері буде коштувати від 269 грн з людини.
Якщо говорити про готелі, то ніч у закладі з двома зірками коштує від 700 грн. За ці гроші туристу пропонують кімнату з двоспальним ліжком, окремою ванною кімнатою, телевізором і кондиціонером.
Номер за 700 грн
У Єгипті безліч пропозицій від об’єктів розміщення вартістю від 400 до 1 000 грн. Це кімнати стандарт у двох-, трьох- і навіть чотиризіркових готелях.
Ціни на покращені номери стартують від 1 200 грн.
Покращений номер, ціна 1 274 грн
Ніч в номері готелю, що має чотири і п’ять зірок, коштує від 1 500 грн до 5 000 грн за ніч з людини. Якщо говорити про об’єкти розміщення преміум-класу, то там найдешевший номер коштує – від 7 000 грн за ніч з людини. У вартість таких номерів входить харчування за системою все включено, а також розваги: наприклад, користування басейнами, аквапарками і дитячими кімнатами на території готелю.
Покращений номер за 7 275 грн
Ціни на перебування в об’єктах розміщення залежать від рівня готелю, його розташування, номеру, комфорту і організації харчування, розваг.
Пляжі Єгипту
У курортних містах є громадські пляжі, вхід до них вільний, а також платні, які належать готелям, але сторонніх туристів на них теж пускають.
У Шарм-ель-Шейху кращим пляжем вважається Ель Фанар, це кораловий пляж, риф тут, на думку туристів, найгарніший у Єгипті.
Також є пляж і кораловий риф в бухті Рас-Ум-Сід, там можна поніжитися на піску і помилуватися морським життям біля рифу.
Є і пляж Терразіні, який вважається найбільшим громадським пляжем.
У Хургаді є громадський пляж Парадайз, він завжди переповнений місцевими жителями, але там чимало і туристів. Попри це, вільне місце можна завжди знайти. Крім того, він досить чистий.
Серед платних пляжів – Дрім, який відноситься до готелю Elysees. Вхід для жителів готелю – безкоштовний, іншим туристам потрібно заплатити – $7. Але за додаткову вартість турист отримує меншу кількість людей на березі і у воді, чистоту та комфорт.
Розваги в Єгипті
Крім пляжного відпочинку і моря, в Єгипті головною розвагою є екскурсії. За інформацією на сайтах туроператорів, вони доступні і в 2020 році.
Місцеві туроператори пропонують з’їздити до Каїру від $45 з людини, до Олександрії – від $85, відвідати різні монастирі та храми – у середньому від $25 до 45.
Крім того, можна покататися на верблюдах і на джипах у пустелі – від $25 до 45.
Куди можуть поїхати українці
Громадяни України можуть подорожувати до 45 країн. Зокрема, 28 серпня до зеленого списку додалися Казахстан, Сьєра-Ліоне, Руанда і Судан. Повний список, куди можуть поїхати українці, можна переглянути у нашому матеріалі.
Але перед плануванням подорожі потрібно ретельно ознайомитися з правилами в’їзду і карантинними обмеженнями.
Джерело: TripMyDream, CharterShop.com.ua, Поехали с нами, Booking.com, Турправда, TopTour