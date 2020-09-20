Всенародний день батька 2020 – вітання у картинках та прозі

20 вересня в Україні святкують всенародний день батька 2020. Це поки неофіційне свято, яке з’явилось з пропозиції Всеукраїнського батьківського комітету.

Оригінальні вітання у картинках, які допоможуть привітати батьків, можна знайти у нас на сайті.

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Дорогий татусю, спасибі тобі за тепло, турботу і любов, які ти проявляєш кожен день. Щиро сподіваюся, що ти відчуваєш, наскільки ти дорогий мені. Ти ж – найкращий тато в світі! І я від щирого серця бажаю тобі залишатися таким завжди!

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Хочу від усього серця побажати улюбленому тату успіхів у всіх справах і починаннях, більше яскравих, позитивних емоцій в житті, нескінченної молодості, мужності, терпіння і сил. Нехай енергія тебе переповнює, а життєрадісність і оптимізм допомагають у всьому. Щастя і благополуччя, з Днем батька!

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Сонячного і веселого, дорогого тата і вірного сім’янина вітає любляча дочка! Ти особлива людина, і я можу пишатися тобою. Спасибі, що завжди залишаєш мені приклад для наслідування. Бажаю тобі відмінного здоров’я, бадьорості, сил, віри і надії.

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Бажаю тобі від щирого серця ніколи в житті не розчаровуватися в своїх дітях. Ти завжди будеш моїм прикладом для наслідування! Ми любимо тебе! Спасибі, що ти поруч!