Всенародний день батька святкують у третю неділю вересня. Це неофіційне свято, а дату запропонували громадські організацій.

У 2020 році Всенародний день батька припадає на 20 вересня. У цей день зазвичай влаштовують святкові заходи, аби підкреслити важливість ролі батька у вихованні дитини.

Всесвітній та Міжнародний день батька традиційно відзначають у третю неділю червня. Цьогоріч воно припало на 21 червня.

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Це свято почали відзначати у США з 1966 року. Окрім цього, його святкують у Великій Британії, Канаді, Японії, Франції, Ірландії. В Італії, Швейцарії, Іспанії, Португалії День батька відзначають 19 березня.

Польща та Нікарагуа обрали дату 23 червня, а Люксембург – 7 жовтня.

В Україні Всенародний день батька почали святкувати з 2009 року.

Засновницею дня батька вважають американку Сонору Смарт-Додд зі штату Вашингтон. Вона написала до Spokane Ministerial Alliance з пропозицією розпочати відзначати День батька, оскільки за її думкою, святкування лише Дня матері було несправедливим.

Батько Сонори, Вільям Джексон Смарт, самотужки виховував шістьох дітей після смерті своєї дружини, тому донька хотіла таки подякувати йому за працю.

У 1916 році президент США Вудро Вільсон схвалив ідею святкування Дня батька, а у 1966 році президент Ліндон Джонсон ухвалив рішення про відзначення цього свята на офіційному рівні.

Подарунки до Дня батька

В Україні подарунки на День батька вручають у третю неділю червня і в третю неділю вересня.

На це свято можна подарувати різноманітні гаджети, аксесуари, спеціальні подарункові набори до Дня батька. Також можна придбати враження – політ на літаку, стрибок з парашутом, майстер-клас з управління яхтою тощо.