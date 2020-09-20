PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Всенародний день батька: яке свято сьогодні, 20 вересня

Всенародний день батька відзначають в Україні у третю неділю вересня, починаючи з 2009 року. У 2020-му він припадає на 20 число першого осінього місяця.

Свято поки неофіційне, виникло за ініціативи низки громадських організацій.

Окрім того, у третю неділю вересня – День працівників лісу, встановлене указом президента у 1993 році.

А у церковному календарі – це День пам’яті мученика Созонта і преподобного Луки.

З 20 вересня колись починали торгувати цибулею. У народі кажуть, що до Дня Луки цибулю нового врожаю їсти не можна – інакше посохне.

Також цей період вважається найкращим для сватання та весіль.

Читайте: Календар свят на вересень 2020

Іменини 20 вересня відзначають: Андрій, Василь, Олександр, Лука, Євген та Макар.

Прикмети на 20 вересня

  • Сувора зима буде, якщо на цибулі багато лушпиння.
  • Журавлі летять високо – до холодної осені.
  • Шишки на деревах закрилися – незабаром буде дощ.

Що не можна робити

  • Позичати гроші та хліб – до неприємностей.
  • Підраховувати заготовки на зиму.
  • Згадувати померлих, називаючи по імені.
  • Хвалитися своїм здоров’ям.
  • На Луків день категорично заборонено дарувати дівчаткам ляльки – до бeзплiддя.

Всі державні свята в 2020 році дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка