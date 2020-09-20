Всенародний день батька відзначають в Україні у третю неділю вересня, починаючи з 2009 року. У 2020-му він припадає на 20 число першого осінього місяця.
Свято поки неофіційне, виникло за ініціативи низки громадських організацій.
Окрім того, у третю неділю вересня – День працівників лісу, встановлене указом президента у 1993 році.
А у церковному календарі – це День пам’яті мученика Созонта і преподобного Луки.
З 20 вересня колись починали торгувати цибулею. У народі кажуть, що до Дня Луки цибулю нового врожаю їсти не можна – інакше посохне.
Також цей період вважається найкращим для сватання та весіль.
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Іменини 20 вересня відзначають: Андрій, Василь, Олександр, Лука, Євген та Макар.
Прикмети на 20 вересня
- Сувора зима буде, якщо на цибулі багато лушпиння.
- Журавлі летять високо – до холодної осені.
- Шишки на деревах закрилися – незабаром буде дощ.
Що не можна робити
- Позичати гроші та хліб – до неприємностей.
- Підраховувати заготовки на зиму.
- Згадувати померлих, називаючи по імені.
- Хвалитися своїм здоров’ям.
- На Луків день категорично заборонено дарувати дівчаткам ляльки – до бeзплiддя.
Всі державні свята в 2020 році дивіться у матеріалі Фактів ICTV.