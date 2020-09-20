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Факти / Lifestyle

Якого числа Воздвиження 2020 – дата

Воздвиження Хреста Господнього або просто Воздвиження 2020 припадає на 27 вересня. Це церковне свято має постійну дату.

Цього дня заведено йти до церкви і старанно молитися про прощення всіх гріхів, а також поклонятися хресту як символу покаяння.

Наші пращури вважали цей день великим святом і пов’язували з ним природні цикли. Вони вірили, що 27 вересня змії дуже активні, у передчутті холодів вони шукають місце сплячки.

Читайте: Воздвиження Хреста Господнього: що не можна робити і прикмети

Цього дня категорично заборонялося ходити до лісу, поля, степу,ставків, річок, озер та інших місць, де мешкають змії.

Календар церковних свят

У вересні українців чекає ще одне велике церковне свято – Різдво Діви Марії, воно припадає на 21 число.

Чимало таких днів буде і в жовтні, наприклад, преставлення апостола і евангелістa Іоанна Богослова 9 жовтня.

Повний календар церковних свят на 2020 рік дивіться на Фактах ICTV.

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