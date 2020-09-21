День ангела Марії: привітання в листівках і СМС

У понеділок, 21 вересня, іменини святкує Марія. Ім’я має давньоєврейське походження, в перекладі означає улюблена і уперта.
У дитинстві Марія ранима, дуже часто все приймає близько до серця. Навіть найменші зауваження на її адресу переносяться дуже важко.
Іноді вона буває імпульсивною, але рідко коли шкодує про свої слова. У зрілому віці Марія шукає собі гідного чоловіка. За себе може постояти, в образу ні себе, ні близьких не дасть.
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У День ангела Марії Факти ICTV підготували гарні привітання в СМС і листівках.
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Віра дасть тобі хай сили,
Світло надії нехай сяє,
І все життя тебе, Марія,
Нехай любов не залишає!
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Машо, будь завжди щасливою,
Нескінченно позитивною,
Чарівною, квітучою,
Обов’язково везучою!
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Бажаю тобі багато щастя,
Удачі, грошей і любові.
Бажаю бути завжди прекрасною,
Бажаю багато добра!
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Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!
Також Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.