День ангела Марії: привітання в листівках і СМС

У понеділок, 21 вересня, іменини святкує Марія. Ім’я має давньоєврейське походження, в перекладі означає улюблена і уперта.

У дитинстві Марія ранима, дуже часто все приймає близько до серця. Навіть найменші зауваження на її адресу переносяться дуже важко.

Іноді вона буває імпульсивною, але рідко коли шкодує про свої слова. У зрілому віці Марія шукає собі гідного чоловіка. За себе може постояти, в образу ні себе, ні близьких не дасть.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

У День ангела Марії Факти ICTV підготували гарні привітання в СМС і листівках.

*****

Віра дасть тобі хай сили,

Світло надії нехай сяє,

І все життя тебе, Марія,

Нехай любов не залишає!

*****

Машо, будь завжди щасливою,

Нескінченно позитивною,

Чарівною, квітучою,

Обов’язково везучою!

*****

Бажаю тобі багато щастя,

Удачі, грошей і любові.

Бажаю бути завжди прекрасною,

Бажаю багато добра!

*****

Хай кожен твій день буде схожий на диво,

А доля хай буде безмежно щаслива,

Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,

І все у житті буде на висоті!

Також Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.