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Факти / Lifestyle

День ангела Марії: привітання в листівках і СМС

У понеділок, 21 вересня, іменини святкує Марія. Ім’я має давньоєврейське походження, в перекладі означає улюблена і уперта.

У дитинстві Марія ранима, дуже часто все приймає близько до серця. Навіть найменші зауваження на її адресу переносяться дуже важко.

Іноді вона буває імпульсивною, але рідко коли шкодує про свої слова. У зрілому віці Марія шукає собі гідного чоловіка. За себе може постояти, в образу ні себе, ні близьких не дасть.

Читайте: Календар державних свят на 2020 рік

У День ангела Марії Факти ICTV підготували гарні привітання в СМС і листівках.

день ангела

*****

Віра дасть тобі хай сили,
Світло надії нехай сяє,
І все життя тебе, Марія,
Нехай любов не залишає!

день ангела

*****

Машо, будь завжди щасливою,
Нескінченно позитивною,
Чарівною, квітучою,
Обов’язково везучою!

день ангела

*****

Бажаю тобі багато щастя,
Удачі, грошей і любові.
Бажаю бути завжди прекрасною,
Бажаю багато добра!

день ангела

*****

Хай кожен твій день буде схожий на диво,
А доля хай буде безмежно щаслива,
Хай здійсняться всі мрії та задуми всі,
І все у житті буде на висоті!

день ангела

Також Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.

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