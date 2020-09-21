День ангела Світлани 2020: привітання в картинках

День ангела Світлани в 2020 році відзначається три рази: 26 лютого, 2 квітня і 16 листопада. За традицією, в ці дні з іменинами вітають всіх дівчат з іменем Світлана.

Ім’я в перекладі з грецького означає світло і та, що дарує людям світло.

У дитинстві Світлана любить увагу і сама не соромиться проявляти турботу. У школі вона вчиться добре, а друзі її дуже люблять.

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У зрілому віці Світлані досить складно знайти другу половинку, проте в своєму чоловікові вона впевнена.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з днем ангела Світлани 2020.

Також Факти ICTV публікували календар неофіційних свят на 2020 рік.