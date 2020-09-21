Як посилити потенцію та оргазм чоловікові

Одними із найважливіших факторів у чоловічій сексуальності є як фізичне, так і психологічне здоров’я.

Проблеми у ліжку можуть сигналізувати про погане здоров’я, тобто це дзвіночок, аби звернутися до ендокринолога, невролога або просто до терапевта. Однак, хоча б раз на рік потрібно звертатися до андролога для профілактики.

– Я категорично проти самолікування, препаратів – аптечних або із сексшопу. Вони часто мають системну дію на весь організм, що може привести, наприклад, до інфаркту або до серйозніших проблем. Будь-які ліки необхідно приймати тільки після рекомендацій лікаря. У багатьох з них є сильні побічні ефекти, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

Один промах – не привід хвилюватися

Якщо одного разу у чоловіка не вийшло щось у ліжку, то це не привід для горя і закінчення кар’єри. Часто люди реагують на одноразові невдачі занадто драматично, що утворює замкнутий круг.

Хвилювання, стрес, втома, поганий сон або надмірний потяг до партнерки – причини, чому не все може піти за планом.

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Тут у чоловіка вмикається паніка. Він одразу починає готуватися до наступного разу, але вже з тривогою, мовляв, а раптом і зараз не вийде. А воно може і не вийти, але не через поганий стан здоров’я, а через тривогу.

Як посилити потенцію та підвищити лібідо

Здоровий спосіб життя та збалансоване харчування

Ваше лібідо не буде у захваті від перекусів під час руху та фастфуду, а також від надмірного вживання алкоголю. Збагатіть свій раціон краще жирною рибою, авокадо, морепродуктами, волоськими горіхами, шпинатом, овочами.

Також потенція має не найкращі стосунки з цукром, тому і його кількість краще мінімізувати. До слова, надмірне вживання солодкого призводить до ожиріння, а це ворог для тестостерону, який необхідний для міцної потенції.

Якщо ви курите, то з цим точно варто зав’язувати. Щодо алкоголю, то келих червоного вина кілька разів на тиждень вам лише допоможе.

Масажі

За словами сексолога Єфремової, відмінною профілактикою можуть бути масажі.

– Це можуть бути орально-мануальні ласки під час сексу. Також це можуть бути масажери або вакуумні помпи, якщо немає протипоказань. Вони спрямовані на роботу з капілярами. Можна використовувати прийнятні для вас креми та гелі, які наносяться на статевий член. Ці засоби покликані посилювати приплив крові та мають або охолоджуючий, або зігріваючий ефект, – зазначає сексолог.

Практики та вправи

За словами фахівцівця, для того, аби посилити потенцію необхідно зробити ставку на вправи, які покликані прокачати серцево-судинну систему. Відмінно підійдуть ходьба, ходьба сходами, присідання, вправи для сідниць.

Крім того, чоловікам варто звернути свою увагу на вправи Кегеля.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм – читайте на Фактах ICTV.