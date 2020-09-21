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Факти / Lifestyle

Хвилюється, втомився або не хоче: як посилити потенцію та оргазм

Одними із найважливіших факторів у чоловічій сексуальності є як фізичне, так і психологічне здоров’я.

Проблеми у ліжку можуть сигналізувати про погане здоров’я, тобто це дзвіночок, аби звернутися до ендокринолога, невролога або просто до терапевта. Однак, хоча б раз на рік потрібно звертатися до андролога для профілактики.

Як посилити потенцію та оргазм чоловікові

– Я категорично проти самолікування, препаратів – аптечних або із сексшопу. Вони часто мають системну дію на весь організм, що може привести, наприклад, до інфаркту або до серйозніших проблем. Будь-які ліки необхідно приймати тільки після рекомендацій лікаря. У багатьох з них є сильні побічні ефекти, – зазначає сексолог Оксана Єфремова.

Один промах – не привід хвилюватися

Якщо одного разу у чоловіка не вийшло щось у ліжку, то це не привід для горя і закінчення кар’єри. Часто люди реагують на одноразові невдачі занадто драматично, що утворює замкнутий круг.

Хвилювання, стрес, втома, поганий сон або надмірний потяг до партнерки – причини, чому не все може піти за планом.

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Тут у чоловіка вмикається паніка. Він одразу починає готуватися до наступного разу, але вже з тривогою, мовляв, а раптом і зараз не вийде. А воно може і не вийти, але не через поганий стан здоров’я, а через тривогу.

Як посилити потенцію та оргазм чоловікові

Як посилити потенцію та підвищити лібідо

Здоровий спосіб життя та збалансоване харчування

Ваше лібідо не буде у захваті від перекусів під час руху та фастфуду, а також від надмірного вживання алкоголю. Збагатіть свій раціон краще жирною рибою, авокадо, морепродуктами, волоськими горіхами, шпинатом, овочами.

Як посилити потенцію та оргазм чоловікові

Також потенція має не найкращі стосунки з цукром, тому і його кількість краще мінімізувати. До слова, надмірне вживання солодкого призводить до ожиріння, а це ворог для тестостерону, який необхідний для міцної потенції.

Якщо ви курите, то з цим точно варто зав’язувати. Щодо алкоголю, то келих червоного вина кілька разів на тиждень вам лише допоможе.

Масажі

За словами сексолога Єфремової, відмінною профілактикою можуть бути масажі.

– Це можуть бути орально-мануальні ласки під час сексу. Також це можуть бути масажери або вакуумні помпи, якщо немає протипоказань. Вони спрямовані на роботу з капілярами. Можна використовувати прийнятні для вас креми та гелі, які наносяться на статевий член. Ці засоби покликані посилювати приплив крові та мають або охолоджуючий, або зігріваючий ефект, – зазначає сексолог.

Практики та вправи

За словами фахівцівця, для того, аби посилити потенцію необхідно зробити ставку на вправи, які покликані прокачати серцево-судинну систему. Відмінно підійдуть ходьба, ходьба сходами, присідання, вправи для сідниць.

Крім того, чоловікам варто звернути свою увагу на вправи Кегеля.

Перешкоди на шляху до жіночого оргазму

Романтика, кохання і повага, звичайно, речі потрібні у стосунках, проте якісне сексуальне життя також один із найважливіших аспектів.

Існує низка причин, чому жінки залишаються без оргазмів, зокрема проблеми зі здоров’ям, страхи, комплекси. Чому жінки не можуть отримати оргазм читайте на Фактах ICTV.

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